"Он ее заслуживает": Мария Мачадо готова разделить свою Нобелевскую премию мира с Трампом

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо похвалила президента США Дональда Трампа за блестящую операцию в Венесуэле и пообещала вернуться в свою страну.

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Мачадо уверена, что в случае выборов одержит убедительную победу, несмотря на неоднократные заявления Трампа о ее неспособности руководить страной, заявила она в беседе с Fox News.

Более того, она готова пойти еще дальше в своих отношениях с президентом США, который очень хотел получить Нобелевскую премию мира, но Мачадо его обошла.

"Когда я узнала, что мы получили Нобелевскую премию мира, я посвятила ее Дональду Трампу, потому что считала, что он ее заслуживает… Если я еще в октябре считала, что он ее заслуживает, представьте, насколько я укрепилась в этом убеждении сейчас после свержения Николаса Мадуро", — сказала гостья эфира.

На вопрос ведущего, предлагала ли она отдать "нобеля" Трампу, политик ответила:

"Этого пока не случилось. Но я бы хотела лично сказать ему, что мы, венесуэльский народ (потому что это награда венесуэльского народа), определенно хотим отдать награду ему и разделить ее с ним".

Два человека, близких к Белому дому, сообщили The Washington Post, что Трамп не хотел поддерживать Мачадо, потому что она приняла премию.

"Если бы она отказалась и сказала: "Я не могу принять ее, потому что она принадлежит Дональду Трампу", она бы сегодня была президентом Венесуэлы", — сказал один из источников.

Накануне Трамп заявил NBC, что Мачадо "не должна была получить эту премию", но настаивал на том, что получение ею награды "не имеет никакого отношения к моему решению" поддержать вице-президента Дельси Родригес в качестве исполняющего обязанности главы государства.

В свою очередь Мачадо назвала Родригес "одним из главных организаторов пыток, преследований, коррупции и наркоторговли" и ключевым союзником России, Китая и Ирана, которому не могут доверять ни инвесторы, ни венесуэльцы.

Мачадо пообещала вернуться в Венесуэлу "как можно скорее" после захвата диктатора Николаса Мадуро американцами, предупредив, что нынешний режим усиливает внутренние репрессии против инакомыслия и журналистов. Указ Николаса Мадуро о введении чрезвычайного положения и предписывающего преследование венесуэльцев, поддерживающих действия Трампа, был издан 3 января, а опубликован 5-го.

В соответствии с ним, полиция должна "немедленно начать национальный поиск и задержание всех, кто причастен к пропаганде или поддержке вооруженного нападения со стороны Соединенных Штатов".

Мачадо утверждает, что уже задержаны минимум 14 журналистов, и ситуация обостряется. По ее словам, в переходной период происходящее в Венесуэле должна находиться под пристальным наблюдением Соединенных Штатов и народа.

"Мы превратим Венесуэлу в энергетический центр Америки, установим верховенство права, откроем рынки и обеспечим безопасность для иностранных инвестиций… Мы оставим позади все разрушения, причиненные этим социалистическим и преступным режимом, и сделаем Венесуэлу союзником Соединенных Штатов в Латинской Америке", – уверяет она.

Оппозиционерка не раскрыла свое местонахождение во время интервью Fox. Она бежала из Венесуэлы в прошлом месяце, а затем появилась в Осло после того, как ее дочь приняла Нобелевскую премию мира от ее имени.

