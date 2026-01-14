Росіянам відмовлятимуть у візах США: Держдеп ставить на "паузу" оформлення дозволів для 75 країн

Державний департамент США призупиняє процедури оформлення віз для 75 країн, через яких є Російська Федерація. Пауза почнеться з 21 січня та триватиме невизначений термін.

Про призупинення оформлення віз США для росіян і громадян іще 74 країн повідомляє FoxNews із посиланням на отриману журналістами службову записку Державного департаменту. За даними журналістів, ідеться також про Сомалі, Афганістан, Бразилію, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерію, Таїланд, Ємен й інші держави.

В записці зазначено, що працівникам консульств наказано відмовляти у видачі віз США громадянам перелічених країн відповідно до чинного законодавства, поки Держдеп переглядає процедури перевірки та повторної оцінки обробки віз. Перевірки проводитимуть для "запобігання в'їзду іноземних громадян, які отримують соціальну допомогу та державні виплати".

Чому відмовляють у візах США

Журналісти пояснили, що Сомалі привернула увагу американського міністерства закордонних справ після масштабного скандалу з шахрайством і масовими зловживаннями пільгами, до якого були причетні сомалійці чи американці сомалійського походження.

У листопаді 2025 року Держдеп розіслав консульствам по всьому світу нові правила перевірки відповідно до так званого положення про "публічне зобов’язання" імміграційного закону. Ними консульським працівникам наказали відмовляти заявникам, які потенційно можуть покладатися на державні виплати. Серед факторів перелічено стан здоров'я, вік, володіння англійською мовою, фінансове становище та потребу в довгостроковій медичній допомозі.

За словами журналістів, відмову в отриманні візи США можуть отримати люди з надмірною вагою, похилого віку чи ті, хто раніше користувався державною допомогою.

"Державний департамент використовуватиме свої давні повноваження, щоб вважати невідповідними потенційних іммігрантів, які стануть державним тягарем для Сполучених Штатів та зловживатимуть щедрістю американського народу", — сказав речник Державного департаменту Томмі Пігготт.

Повідомляється, що винятки будуть "дуже обмеженими", і заявники з зазначеного переліку країн зможуть отримати візу США лише якщо виправдають міркування щодо громадського навантаження.

Нагадаємо, 28 листопада президент США Дональд Трамп заявляв, що назавжди зупинить міграцію в США з країн "третього світу", та пригрозив депортувати всіх, хто "не є чистим активом для Сполучених Штатів або не здатний любити цю країну".

11 грудня ЗМІ повідомили, що Трамп запустив "Золоту карту", яка дозволяє прискорено отримати візу за внесок у розмірі 1 мільйона доларів.

В лютому 2025 року медіа CBS News повідомляло, що США призупиняли приймання заявок українців і громадян іще низки країн через підозри в шахрайстві.