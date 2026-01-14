Россиянам будут отказывать в визах США: Госдеп ставит на "паузу" оформление разрешений для 75 стран

Государственный департамент США приостанавливает процедуры оформления виз для 75 стран, из-за которых есть Российская Федерация. Пауза начнется с 21 января и продлится неопределенный срок.

О приостановлении оформления виз США для россиян и граждан еще 74 стран сообщает FoxNews со ссылкой на полученную журналистами служебную записку Государственного департамента. По данным журналистов, речь идет также о Сомали, Афганистане, Бразилии, Иране, Ираке, Египте, Нигерии, Таиланде, Йемене и других государствах.

В записке указано, что работникам консульств предписано отказывать в выдаче виз США гражданам перечисленных стран в соответствии с действующим законодательством, пока Госдеп пересматривает процедуры проверки и повторной оценки обработки виз. Проверки будут проводить для "предотвращения въезда иностранных граждан, получающих социальную помощь и государственные выплаты".

Відео дня

Почему отказывают в визах США

Журналисты объяснили, что Сомали привлекла внимание американского министерства иностранных дел после масштабного скандала с мошенничеством и массовыми злоупотреблениями льготами, к которому были причастны сомалийцы или американцы сомалийского происхождения.

В ноябре 2025 года Госдеп разослал консульствам по всему миру новые правила проверки в соответствии с так называемым положением о "публичном обязательстве" иммиграционного закона. Ими консульским работникам приказали отказывать заявителям, которые потенциально могут полагаться на государственные выплаты. Среди факторов перечислены состояние здоровья, возраст, владение английским языком, финансовое положение и потребность в долгосрочной медицинской помощи.

По словам журналистов, отказ в получении визы США могут получить люди с избыточным весом, пожилые люди или те, кто ранее пользовался государственной помощью.

"Государственный департамент будет использовать свои давние полномочия, чтобы считать неподходящими потенциальных иммигрантов, которые станут государственным бременем для Соединенных Штатов и будут злоупотреблять щедростью американского народа", — сказал представитель Государственного департамента Томми Пигготт.

Сообщается, что исключения будут "очень ограниченными", и заявители из указанного перечня стран смогут получить визу США только если оправдают соображения относительно общественной нагрузки.

Напомним, 28 ноября президент США Дональд Трамп заявлял, что навсегда остановит миграцию в США из стран "третьего мира", и пригрозил депортировать всех, кто "не является чистым активом для Соединенных Штатов или не способен любить эту страну".

11 декабря СМИ сообщили, что Трамп запустил "Золотую карту", которая позволяет ускоренно получить визу за взнос в размере 1 миллиона долларов.

В феврале 2025 года медиа CBS News сообщало, что США приостанавливали прием заявок украинцев и граждан еще ряда стран из-за подозрений в мошенничестве.