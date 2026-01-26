Ізраїль оголосив про початок масштабної операції з пошуку останнього заручника в Газі, — ЗМІ

Ізраїльські військові здійснюють масштабну операцію у Газі, щоб знайти та повернути останнього заручника — Рана Гвілі.

Повернення Рана Гвілі вважається останньою перешкодою на шляху до відкриття переходу Рафах між Газою та Єгиптом, після чого сторони зможуть перейти до наступного етапу оголошеного перемир'я. Про це пише видання Politico.

Заява про пошуки військовими останнього заручника пролунала у неділю, 25 січня, під час засідання уряду Ізраїля. На цьому засіданні розглядали питання відкриття вищезгаданого Рафах, що вважається ключовим прикордонним переходом у цій ділянці. Заява пролунала на тлі тиску з боку Вашингтона та інших посередників, які хочуть, щоб Ізраїль та ХАМАС перейшли до наступного етапу перемир'я, досягнутого США.

"Після завершення цієї операції та відповідно до домовленостей зі Сполученими Штатами Ізраїль відкриє контрольно-пропускний пункт Рафах", — заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Видання Al Jazeera уточнило, що уряд дозволить "обмежене відновлення" перетину кордону у пункті Рафах, коли операція з пошуків завершиться. Сам Ран Гвілі, як зазначає медіа, був поліцейським.

Ізраїльський уряд не розкриває подробиць та тривалості операції. Проте, як пише видання з посиланням на ізраїльських військових посадовців, пошуки останнього заручника можуть зайняти кілька днів.

Варто зауважити, що повернення абсолютно усіх заручників, живих чи мертвих, стало одним із ключових пунктів першого етапу припинення вогню. Нещодавно Ізраїль висунув звинувачення ХАМАС у зволіканні з поверненнм останнього заручника. Натомість ХАМАС відповів, що всю інформацію про останки Гвілі вже передав.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 9 жовтня оголосив, що Ізраїль та ХАМАС підписали першу фазу мирного плану щодо Сектору Гази. Він передбачав, що Ізраїль виводить війська до узгодженої лінії, а також повинне відбутися звільнення усіх заручників.

У грудні видання The Sun показало, який вигляд мають тунелі ХАМАС, де заручників утримували місяцями.