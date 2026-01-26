"Гестапівський Грег": ЗМІ розкрили, хто стоїть за рейдами ICE проти мігрантів у США (фото)

Високопосадовець ICE, 57-річний Грег Бовіно з'являється під час рейдів з похмурим виразом обличчя та у двобортному пальті, яке в соцмережах порівнюють з формою СС у нацистській Німеччині. Губернатор Каліфорнії, демократ Гевін Ньюсом через це назвав прикордонника "гестапівським Грегом".

Про роль високопоставленого прикордонника США Грегорі Бовіно у боротьбі президента Дональда Трампа з "нелегальними іноземцями" пише 26 січня німецький таблоїд Bild. На думку Ньюсома, Бовіно прагне навіювати страх під час рейдів міграційної та митної правоохоронної служби США (ICE).

У соцмережах прикордонник опублікував серію роликів про роботу його підрозділів у стилі бойовиків і з хеві-металом на тлі. Журналісти Guardian зазначили, що відео створили спеціально призначені офіцери, використовуючи драматичні образи, які подобаються президенту Трампу.

Що відомо про Грегорі Бовіно

Командувач з особливих наказів Прикордонної служби США Грегорі К. Бовіно підпорядковується безпосередньо Міністерству внутрішньої безпеки та міністру внутрішньої безпеки Крісті Ноем. Журналісти розповіли, що прадід Бовіно був італійським іммігрантом, а сам Грег виріс у Північній Кароліні. Кар'єру в прикордонній службі він розпочав у 1990-х роках, обіймав численні оперативні та керівні посади вздовж південного кордону.

В соцмережах порівнюють образ Бовіно зі стилем нацистського гестапо Фото: Скрин відео

Протягом останніх тижнів ICE бореться з нелегальною імміграцією всередині США, і застосування офіцерами сили під час цих операцій викликали масові протести та заворушення в країні. За словами журналістів Bild, Бовіно діяв як "прискорювач", і ситуація загострилася після того, як він керував операціями ICE в Чикаго. Згідно з судовими документами, Бовіно "без необхідних попереджень" випустив у натовп дві гранати зі сльозогінним газом.

На засіданні суду суддя заявляв, що Бовіно "неодноразово брехав" про цей випадок. зокрема коли запевняв, що з натовпу в нього кинули камінь — пізніше він сам визнав це твердження неправдивим. При цьому з боку уряду США не було жодної критики його дій.

Попри випадки убивств протестувальників офіцерами ICE, Грег Бовіно в інтерв'ю CNN захищав дії своїх підлеглих і називав їх "дійсно гарною роботою". Він також пригрозив наслідками всім, хто порівнює ICE з "гестапо".

Протести в США: деталі

На початку року протести в США вирували в Міннеаполісі, де місцеві мешканці скаржилися, що агенти ICE "сіють хаос на вулицях". 7 січня офіцер ICE застрелив жінку Рене Ніколь Гуд за кермом авто — в Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що вона намагалася збити правоохоронця. Після цього на вулиці американських міст вийшли тисячі мітингувальників.

24 січня губернатор Міннесоти Тім Волз повідомив про чергову жертву рейдів ICE на тлі масштабних протестів проти посилення імміграційної політики адміністрації Трампа. За словами губернатора, смертельне поранення від співробітників федеральної імміграційної служби дістав 51-річний чоловік.

Президент США Дональд Трамп у відповідь на інцидент виступив на захист ICE та закликав "дати патріотам виконувати свою роботу". За його словами, стрілянина була самозахистом.