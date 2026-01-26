"Гестаповский Грег": СМИ раскрыли, кто стоит за рейдами ICE против мигрантов в США (фото)

Высокопоставленный чиновник ICE, 57-летний Грег Бовино появляется во время рейдов с мрачным выражением лица и в двубортном пальто, которое в соцсетях сравнивают с формой СС в нацистской Германии. Губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом из-за этого назвал пограничника "гестаповским Грегом".

О роли высокопоставленного пограничника США Грегори Бовино в борьбе президента Дональда Трампа с "нелегальными иностранцами" пишет 26 января немецкий таблоид Bild. По мнению Ньюсома, Бовино стремится внушать страх во время рейдов миграционной и таможенной правоохранительной службы США (ICE).

В соцсетях пограничник опубликовал серию роликов о работе его подразделений в стиле боевиков и с хеви-металом на фоне. Журналисты Guardian отметили, что видео создали специально назначенные офицеры, используя драматические образы, которые нравятся президенту Трампу.

Что известно о Грегори Бовино

Командующий по особым приказам Пограничной службы США Грегори К. Бовино подчиняется непосредственно Министерству внутренней безопасности и министру внутренней безопасности Кристи Ноэм. Журналисты рассказали, что прадед Бовино был итальянским иммигрантом, а сам Грег вырос в Северной Каролине. Карьеру в пограничной службе он начал в 1990-х годах, занимал многочисленные оперативные и руководящие должности вдоль южной границы.

В соцсетях сравнивают образ Бовино со стилем нацистского гестапо Фото: Скрин видео

В течение последних недель ICE борется с нелегальной иммиграцией внутри США, и применение офицерами силы во время этих операций вызвали массовые протесты и беспорядки в стране. По словам журналистов Bild, Бовино действовал как "ускоритель", и ситуация обострилась после того, как он руководил операциями ICE в Чикаго. Согласно судебным документам, Бовино "без необходимых предупреждений" выпустил в толпу две гранаты со слезоточивым газом.

На заседании суда судья заявлял, что Бовино "неоднократно лгал" об этом случае. в частности когда уверял, что из толпы в него бросили камень — позже он сам признал это утверждение ложным. При этом со стороны правительства США не было никакой критики его действий.

Несмотря на случаи убийств протестующих офицерами ICE, Грег Бовино в интервью CNN защищал действия своих подчиненных и называл их "действительно хорошей работой". Он также пригрозил последствиями всем, кто сравнивает ICE с "гестапо".

Протесты в США: детали

В начале года протесты в США бушевали в Миннеаполисе, где местные жители жаловались, что агенты ICE "сеют хаос на улицах". 7 января офицер ICE застрелил женщину Рене Николь Гуд за рулем авто — в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что она пыталась сбить правоохранителя. После этого на улицы американских городов вышли тысячи митингующих.

24 января губернатор Миннесоты Тим Уолз сообщил об очередной жертве рейдов ICE на фоне масштабных протестов против ужесточения иммиграционной политики администрации Трампа. По словам губернатора, смертельное ранение от сотрудников федеральной иммиграционной службы получил 51-летний мужчина.

Президент США Дональд Трамп в ответ на инцидент выступил в защиту ICE и призвал "дать патриотам выполнять свою работу". По его словам, стрельба была самозащитой.