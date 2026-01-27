"Поговори зі мною, Гусаку": Стармер покепкував із сонцезахисних окулярів Макрона (відео)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пожартував над президентом Франції Емманюелем Макроном, який під час форуму в Давосі носив сонцезахисні "авіатори". Стармер приміряв такі самі окуляри та процитував фільм з Томом Крузом.

Про жарт Кіра Стармера над Емманюелем Макроном пише 27 січня Politico. Британський прем'єр покепкував з французького президента під час прямого ефіру подкасту коміка Метта Форда ввечері 26 січня, а згодом опублікував ролик у своєму акаунті TikTok.

Стармер взяв сонцезахисні "авіатори", схожі на ті, які через проблеми з очима носив Макрон під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі та інших публічних заходів. Прем'єр-міністр Великої Британії вдягнув окуляри та сказав французькою: "Bonjour".

У стрічні в TikTok Стармер опублікував уривок ефіру з повідомлення до Макрона у підписі: "Поговори зі мною, Гусаку". Це відсилання до фільму 1986 року з Томом Крузом "Найкращий стрілець" ("Top Gun").

Відео дня

Прем'єр також пожартував, що хоча він може розглянути можливість носити окуляри на міжнародних самітах, для роботи йому потрібні звичайні, щоб бачити, що відбувається в парламенті.

Раніше, під час виступу в Давосі 21 січня, темні окуляри Макрона прокоментував також президент США Дональд Трамп.

"Я спостерігав за ним учора в цих гарних сонцезахисних окулярах. Що, чорт забирай, сталося?" — запитав американський лідер під час своєї промови.

Чому Макрон носить окуляри

Про те, що президент Франції Емманюель Макрон прийшов на роботу в сонцезахисних окулярах, ЗМІ писали 17 січня. Перед тим під час новорічного звернення до французьких збройних сил Макрон з'явився з опухлим, почервонілим оком і пожартував щодо свого зовнішнього вигляду з посиланням на хіт гурту Survivor "Око тигра". У Єлисейському палаці пояснили, що у президента лопнула судина в оці, та це не становить загрози для здоров'я.

22 січня ЗМІ писали, що окуляри Макрона викликали фурор, і акції компанії-виробника зросли майже на 28%.