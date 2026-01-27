"Поговори зі мною, Гусаку": Стармер покепкував із сонцезахисних окулярів Макрона (відео)
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пожартував над президентом Франції Емманюелем Макроном, який під час форуму в Давосі носив сонцезахисні "авіатори". Стармер приміряв такі самі окуляри та процитував фільм з Томом Крузом.
Про жарт Кіра Стармера над Емманюелем Макроном пише 27 січня Politico. Британський прем'єр покепкував з французького президента під час прямого ефіру подкасту коміка Метта Форда ввечері 26 січня, а згодом опублікував ролик у своєму акаунті TikTok.
Стармер взяв сонцезахисні "авіатори", схожі на ті, які через проблеми з очима носив Макрон під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі та інших публічних заходів. Прем'єр-міністр Великої Британії вдягнув окуляри та сказав французькою: "Bonjour".
У стрічні в TikTok Стармер опублікував уривок ефіру з повідомлення до Макрона у підписі: "Поговори зі мною, Гусаку". Це відсилання до фільму 1986 року з Томом Крузом "Найкращий стрілець" ("Top Gun").
Прем'єр також пожартував, що хоча він може розглянути можливість носити окуляри на міжнародних самітах, для роботи йому потрібні звичайні, щоб бачити, що відбувається в парламенті.
Раніше, під час виступу в Давосі 21 січня, темні окуляри Макрона прокоментував також президент США Дональд Трамп.
"Я спостерігав за ним учора в цих гарних сонцезахисних окулярах. Що, чорт забирай, сталося?" — запитав американський лідер під час своєї промови.
Чому Макрон носить окуляри
Про те, що президент Франції Емманюель Макрон прийшов на роботу в сонцезахисних окулярах, ЗМІ писали 17 січня. Перед тим під час новорічного звернення до французьких збройних сил Макрон з'явився з опухлим, почервонілим оком і пожартував щодо свого зовнішнього вигляду з посиланням на хіт гурту Survivor "Око тигра". У Єлисейському палаці пояснили, що у президента лопнула судина в оці, та це не становить загрози для здоров'я.
22 січня ЗМІ писали, що окуляри Макрона викликали фурор, і акції компанії-виробника зросли майже на 28%.