"Поговори со мной, Гусь": Стармер посмеялся над солнцезащитными очками Макрона (видео)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пошутил над президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который во время форума в Давосе носил солнцезащитные "авиаторы". Стармер примерил такие же очки и процитировал фильм с Томом Крузом.

О шутке Кира Стармера над Эмманюэлем Макроном пишет 27 января Politico. Британский премьер посмеялся над французским президентом во время прямого эфира подкаста комика Мэтта Форда вечером 26 января, а затем опубликовал ролик в своем аккаунте TikTok.

Стармер взял солнцезащитные "авиаторы", похожие на те, которые из-за проблем с глазами носил Макрон во время Всемирного экономического форума в Давосе и других публичных мероприятий. Премьер-министр Великобритании надел очки и сказал на французском: "Bonjour".

В стриме в TikTok Стармер опубликовал отрывок эфира с сообщением к Макрону в подписи: "Поговори со мной, Гусь". Это отсылка к фильму 1986 года с Томом Крузом "Лучший стрелок" ("Top Gun").

Премьер также пошутил, что хотя он может рассмотреть возможность носить очки на международных саммитах, для работы ему нужны обычные, чтобы видеть, что происходит в парламенте.

Ранее, во время выступления в Давосе 21 января, темные очки Макрона прокомментировал также президент США Дональд Трамп.

"Я наблюдал за ним вчера в этих красивых солнцезащитных очках. Что, черт возьми, произошло?" — спросил американский лидер во время своей речи.

Почему Макрон носит очки

О том, что президент Франции Эмманюэль Макрон пришел на работу в солнцезащитных очках, СМИ писали 17 января. Перед тем во время новогоднего обращения к французским вооруженным силам Макрон появился с опухшим, покрасневшим глазом и пошутил о своем внешнем виде со ссылкой на хит группы Survivor "Глаз тигра". В Елисейском дворце объяснили, что у президента лопнул сосуд в глазу, и это не представляет угрозы для здоровья.

22 января СМИ писали, что очки Макрона произвели фурор, и акции компании-производителя выросли почти на 28%.