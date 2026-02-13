Співробітники Лувру допомогли обікрасти музей на мільйони євро: схема "жила" десять років

Лувр, один із найбільших і найвідоміший художній музей світу, розташований у Парижі, знову став жертвою злодіїв. Щоправда, цього разу з'ясувалося, що шахраї діяли протягом 10 років, позбавивши музей понад 10 млн євро. Гроші вони спускали на нерухомість у Парижі та Дубаї.

Паризька прокуратура повідомила про затримання дев'яти осіб у межах розслідування ймовірної десятирічної шахрайської схеми з квитками в Луврі, повідомляє АР. Справу було порушено в червні минулого року після того, як адміністрація музею подала скаргу в грудні 2024-го.

Серед затриманих — двоє співробітників Лувру, кілька екскурсоводів і одна людина, підозрювана в організації шахрайства, заявили в прокуратурі.

У музеї поінформували правоохоронців про часту присутність двох китайських екскурсоводів, підозрюваних у тому, що вони приводили групи китайських туристів до музею, шахрайським шляхом використовуючи одні й ті ж квитки кілька разів для різних відвідувачів. Пізніше інші екскурсоводи були запідозрені в аналогічних діях.

Спостереження і прослуховування телефонних розмов підтвердили неодноразове повторне використання квитків і очевидну стратегію поділу туристичних груп, щоб уникнути сплати обов'язкового "гонорару за виступ", який стягується з гідів.

Розслідування також вказало на ймовірних спільників у Луврі, котрим, як стверджується, гіди платили готівкою за те, щоб ті уникали перевірки квитків.

Затриманим закидають організоване шахрайство, відмивання грошей, корупцію, сприяння незаконному в'їзду в країну в складі організованої групи і використання підроблених адміністративних документів.

Слідчі вважають, що за останнє десятиліття ця мережа могла щодня залучати до 20 туристичних груп.

Частину отриманих цим шляхом грошей учасники злочинної схеми, на думку слідства, інвестували частину грошей у нерухомість у Франції та Дубаї.

Влада вилучила понад 957 000 євро готівкою, зокрема 67 000 євро в іноземній валюті, а також 486 000 євро з рахунків у банках.

За інформацією прокуратури, аналогічне шахрайство з квитками також підозрюють у Версальському палаці. Щоправда, подробиць поки що не представлено.

Нагадаємо, Лувр уже потрапив у заголовки світових ЗМІ після того, як там 19 жовтня було скоєно зухвале восьмихвилинне пограбування. Тоді злочинці просто серед білого дня піднялися на підйомнику в галерею Аполлона, розбили вікно, а потім і вітрину. Невідомі викрали дев'ять дорогоцінних ювелірних виробів з колекції Наполеона та імператриці Жозефіни, після чого спустилися на землю і зникли на скутерах.

Поліція заарештувала кількох підозрюваних, включно з організаторами та виконавцями, але вкрадені коштовності, особливо найцінніші, все ще не виявлено, хоча частина знайдених прикрас (корону імператриці Євгенії) пошкоджена, і слідство триває.

Пізніше з'ясувалося, що найвідоміший музей світу був легкодоступний не тільки через вікна. Конфіденційні документи, з якими ознайомилися журналісти, показують, що пароль до системи відеоспостереження Лувру був "LOUVRE".

26 листопада 2025 року в Бібліотеці єгипетських старожитностей Лувру було виявлено сильне затоплення брудною водою.