Сотрудники Лувра помогли обворовать музей на миллионы евро: схема "жила" десять лет

Лувр, один из крупнейших и самый известный художественный музей мира, расположенный в Париже, снова стал жертвой воров. Правда, в этот раз выяснилось, что мошенники действовали на протяжении 10 лет, лишив музея более 10 млн евро. Деньги они спускали на недвижимость в Париже и Дубае.

Парижская прокуратура сообщила о задержании девяти человек в рамках расследования предполагаемой десятилетней мошеннической схемы с билетами в Лувре, сообщает АР.

Дело было возбуждено в июне прошлого года после того, как администрация музея подала жалобу в декабре 2024-го.

Среди задержанных — двое сотрудников Лувра, несколько экскурсоводов и один человек, подозреваемый в организации мошенничества, заявили в прокуратуре.

В музее проинформировали правоохранителей о частом присутствии двух китайских экскурсоводов, подозреваемых в том, что они приводили группы китайских туристов в музей, мошенническим путем используя одни и те же билеты несколько раз для разных посетителей. Позже другие экскурсоводы были заподозрены в аналогичных действиях.

Наблюдение и прослушивание телефонных разговоров подтвердили неоднократное повторное использование билетов и очевидную стратегию разделения туристических групп, чтобы избежать уплаты обязательного "гонорара за выступление", взимаемого с гидов.

Расследование также указало на предполагаемых сообщников в Лувре, которым, как утверждается, гиды платили наличными за то, чтобы те избегали проверки билетов.

Задержанным вменяют организованное мошенничество, отмывание денег, коррупцию, содействие незаконному въезду в страну в составе организованной группы и использование поддельных административных документов.

Следователи полагают, что за последнее десятилетие эта сеть могла ежедневно привлекать до 20 туристических групп.

Часть полученных этим путем денег участники преступной схемы, по мнению следствия, инвестировали часть денег в недвижимость во Франции и Дубае.

Власти изъяли более 957 000 евро наличными, в том числе 67 000 евро в иностранной валюте, а также 486 000 евро со счетов в банках.

По информации прокуратуры, аналогичное мошенничество с билетами также подозревается в Версальском дворце. Правда, подробностей пока что не представлено.

Напомним, Лувр уже попал в заголовки мировых СМИ после того, как там 19 октября было совершено дерзкое восьмиминутное ограбление. Тогда преступники просто среди бела дня поднялись на подъемнике в галерею Аполлона, разбили окно, а потом и витрину. Неизвестные похитили девять драгоценных ювелирных изделий из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, после чего спустились на землю и скрылись на скутерах.

Полиция арестовала нескольких подозреваемых, включая организаторов и исполнителей, но украденные драгоценности, особенно самые ценные, все еще не обнаружены, хотя часть найденных украшений (корону императрицы Евгении) повреждена, и следствие продолжается.

Позже выяснилось, что самый известный музей мира был легкодоступен не только через окна. Конфиденциальные документы, с которыми ознакомились журналисты, показывают, что пароль к системе видеонаблюдения Лувра был "LOUVRE".

26 ноября 2025 года в Библиотеке египетских древностей Лувра было обнаружено сильное затопление грязной водой.