Експрезиденту Південної Кореї винесли вирок: свободи більше не побачить

65-річний експрезидент Південної Кореї Юн Сок Йоль, якого визнали винним в організації повстання під час оголошення воєнного стану в грудні 2024 року, засуджений до довічного ув'язнення.

Такий вердикт колишньому південнокорейському лідеру виніс суддя Центрального районного суду Сеула Джі Куі-юн, повідомляє CNBC.

Зачитуючи вирок, суддя заявив, що Юн очолював повстання і вчиняв дії, спрямовані на підрив конституційного ладу країни: "керував плануванням злочину і залучив до нього велику кількість людей", і що "важко побачити будь-які ознаки каяття з боку підсудного, який також відмовився з'явитися до суду".

Вирок, ухвалений Джі Куі-юном, виявився м'якшим за смертну кару, яку вимагала прокуратура на заключному слуханні в січні.

Раніше повідомлялося, що Юн відмовлявся з'явитися в суд для допиту минулого року.

Відео дня

Також вироки ухвалили ще п'ятьом людям, зокрема колишньому міністру оборони Кім Ен-хену, засудженому до 30 років позбавлення волі. Експрем'єр-міністр Хан Дук-су отримав 23 роки в'язниці, а колишній міністр внутрішніх справ Лі Сан-мін проведе за ґратами сім років.

16 січня 2026 року експрезидента Південної Кореї засудили до п'яти років тюремного ув'язнення за спробу перешкодити своєму арешту після імпічменту та усунення з посади.

Юн став першим чинним президентом країни, заарештованим під час операції за участю понад 3000 поліцейських, яка включала протистояння зі співробітниками президентської служби безпеки.

За що засудили Юн Сок Йоля

Під час нічного виступу 3 грудня він запровадив у Південній Кореї перший за 44 роки воєнний стан, заявивши, що тодішня опозиційна Демократична партія Кореї займається "антидержавною діяльністю" і змовляється з "північнокорейськими комуністами".

Війська були розгорнуті біля будівлі Національних зборів країни, тоді як солдати і поліція зіткнулися з протестувальниками за межами комплексу. Телевізійні кадри показали, як спецназ розбиває вікна, щоб проникнути до зали голосування, а співробітники парламенту використовують меблі для барикадування дверей.

Наказ про введення воєнного стану було скасовано протягом трьох годин, після того, як 190 із 300 депутатів Національних зборів зібралися в залі і одноголосно проголосували за це. У підсумку Юн скасував воєнний стан приблизно через шість годин після його оголошення.

Йоль вибачився за введення воєнного стану в країні, заявивши, що на цей крок його штовхнув "відчай". Про це він сказав у телевізійному публічному зверненні за кілька годин до парламентського голосування щодо пропозиції про імпічмент проти нього

Згодом президенту оголосили імпічмент і звинуватили в держзраді. У січні 2025 року суд у Сеулі заарештував Юн Сок Йоля.

Під час заключного слухання команда спеціального прокурора Чо Ин-сук заявила, що Юн оголосив воєнний стан "з метою утримання влади на тривалий час шляхом захоплення судової та законодавчої влади".

Юн наполягав на своїй невинуватості, стверджуючи, що оголошення воєнного стану перебуває в межах його конституційних повноважень і спрямоване на "захист свободи і суверенітету".

Нагадаємо, експрезидента Південної Кореї виселили з резиденції разом з 11 котами і собаками.