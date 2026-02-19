Экс-президенту Южной Кореи вынесли приговор: свободы больше не увидит

65-летний экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, которого признали виновным в организации восстания во время объявления военного положения в декабре 2024 года, приговорен к пожизненному заключению.

Такой вердикт бывшему южнокорейскому лидеру вынес судья Центрального районного суда Сеула Джи Куи-юн, сообщает CNBC.

Зачитывая приговор, судья заявил, что Юн возглавлял восстание и совершал действия, направленные на подрыв конституционного порядка страны: "руководил планированием преступления и вовлек в него большое количество людей", и что "трудно увидеть какие-либо признаки раскаяния со стороны подсудимого, который также отказался явиться в суд".

Приговор, вынесенный Джи Куи-юном, оказался мягче, чем смертная казнь, которую требовала прокуратура на заключительном слушании в январе.

Ранее сообщалось, что Юн отказывался явиться в суд для допроса в прошлом году.

Відео дня

Также приговоры были вынесены еще пяти людям, в том числе бывшему министру обороны Ким Ен-хену, приговоренному к 30 годам лишения свободы. Экс-премьер-министр Хан Дук-су получил 23 года тюрьмы, а бывший министр внутренних дел Ли Сан-мин проведет за решеткой семь лет.

16 января 2026 года экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам тюремного заключения за попытку воспрепятствовать своему аресту после импичмента и отстранения от должности.

Юн стал первым действующим президентом страны, арестованным в ходе операции с участием более 3000 полицейских, которая включала противостояние с сотрудниками президентской службы безопасности.

За что осудили Юн Сок Еля

В ходе ночного выступления 3 декабря он ввел в Южной Корее первое за 44 года военное положение, заявив, что тогдашняя оппозиционная Демократическая партия Кореи занимается "антигосударственной деятельностью" и сговаривается с "северокорейскими коммунистами".

Войска были развернуты у здания Национального собрания страны, в то время как солдаты и полиция столкнулись с протестующими за пределами комплекса. Телевизионные кадры показали, как спецназ разбивает окна, чтобы проникнуть в зал голосования, а сотрудники парламента используют мебель для барикадирования дверей.

Приказ о введении военного положения был отменен в течение трех часов, после того как 190 из 300 депутатов Национального собрания собрались в зале и единогласно проголосовали за это. В итоге Юн отменил военное положение примерно через шесть часов после его объявления.

Ель извинился за введение военного положения в стране, заявив, что на этот шаг его толкнуло "отчаяние". Об этом он сказал в телевизионном публичном обращении за несколько часов до парламентского голосования по предложению об импичменте против него

Впоследствии президенту объявили импичмент и обвинили в госизмене. В январе 2025 года суд в Сеуле арестовал Юн Сок Еля.

Во время заключительного слушания команда специального прокурора Чо Ын-сук заявила, что Юн объявил военное положение "с целью удержания власти на длительное время путем захвата судебной и законодательной власти".

Юн настаивал на своей невиновности, утверждая, что объявление военного положения находится в рамках его конституционных полномочий и направлено на "защиту свободы и суверенитета".

Напомним, экс-президента Южной Кореи выселили из резиденции вместе с 11 котами и собаками.