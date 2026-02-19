Ніби на вулиці Києва: спікер парламенту Чехії критикує українців через мову та зниження зарплат

Спікер нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамура, який є головою руху "Свобода та пряма демократія" і відомий своїми антиукраїнськими заявами, заявив, що зарплати у Чехії знизилися через українців.

Крім того, він обурився тим, що нібито отримує скарги від людей, які втомилися чути українську та російську мову в Празі. Про це він сказав у інтерв'ю Idnes.

Міністр праці Алеш Юхелка перед цим заявив, що чеський ринок праці не здатен обійтися без працівників з України, тож потрібно ще більше набирати їх. Водночас Окамура наголосив, що економіка чудово працювала лише чотири роки тому, коли в Чехії перебувало 200 тисяч українців. Однак зараз, за його словами, до країни прибуло ще 400 тисяч людей з України.

Через це, за його словами, економіка почала функціонувати гірше.

"Реальна заробітна плата знизилася понад 30% своєї вартості за ці чотири роки. Раніше економіка функціонувала краще, у людей було більше грошей, а українців було на 400 тисяч менше, а тепер вони хочуть сказати нам, що ми без них не можемо обійтися. Так, є професії, для яких громадянин Чехії недоступний, наприклад, будівельні роботи, клінінгові роботи тощо", — заявив Окамура.

Водночас він сказав, що проблема не в національності. Він пояснив, що вважає нормальним працевлаштування іноземців з країн, що мають подібну культуру до чеської, а не "з Близького Сходу або Африки". Водночас таке працевлаштування має бути тимчасовим та мати суворі обмеження. Спікер чеського парламенту також повторив тезу про "професії, які не можуть виконувати мешканці Чехії".

"Якщо виявиться, що вони не потрібні, їхній дозвіл на проживання буде анульовано, і вони повернуться", — сказав він.

Однак Окамура переконаний, що працевлаштування українців наразі створює проблеми із зарплатами мешканців Чехії.

Він розповів, що наразі Чехія планує ухвалити закон щодо посилення тимчасового захисту для українців, відповідно до директиви Євросоюзу. Однак також у Чехії можуть посилити обмеження для проживання іноземців.

"Я вважаю, що найкраще — це припинити війну: це автоматично припинить тимчасовий захист, і українцям доведеться повернутися додому або подавати документи на довгострокове проживання як усі", — сказав він.

Окамура обурився українською мовою в Чехії

Голова парламенту Чехії також заявив, що 800 тисяч іноземців, які зараз працюють в Чехії — це забагато. Він зазначив, що країна "перейшла межу".

"Я читав статистику, що кожна третя людина в Празі вже іноземець. Багато громадян пишуть мені, що в торгових центрах чи інших частинах Праги почуваються, як в Україні, що чують лише російську чи українську. Люди масово скаржаться — це занадто. Громадянин Чехії повинен почуватися в Чехії як вдома. І справа не в якому расизмі", — наголосив Окамура.

Раніше Фокус розповідав, що Томіо Окамура виступав за обмеження прав українських біженців та за покращення відносин із Росією. А після того як він очолив нижню палату чеського парламенту, він наказав зняти з парламентської будівлі прапор України, який висів там на знак солідарності з 2022 року.

Також Фокус пояснював, яким буде новий курс Чехії після перемоги Андрея Бабіша.

Нагадаємо, 7 січня Андрій Бабіш висунув вимогу, щоб продовжувати надсилати Україні боєприпаси. Пізніше він повторв версію, яку зазвичай використовує російська пропаганда, що Україна та РФ були близькі до укладення мирної угоди в квітні 2022 року, проте тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито завадив цьому.