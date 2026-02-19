Будто на улице Киева: спикер парламента Чехии критикует украинцев из-за языка и снижения зарплат

Спикер нижней палаты чешского парламента Томио Окамура, который является главой движения "Свобода и прямая демократия" и известен своими антиукраинскими заявлениями, заявил, что зарплаты в Чехии снизились из-за украинцев.

Кроме того, он возмутился тем, что якобы получает жалобы от людей, которые устали слышать украинский и русский язык в Праге. Об этом он сказал в интервью Idnes.

Министр труда Алеш Юхелка перед этим заявил, что чешский рынок труда не способен обойтись без работников из Украины, поэтому нужно еще больше набирать их. В то же время Окамура отметил, что экономика прекрасно работала только четыре года назад, когда в Чехии находилось 200 тысяч украинцев. Однако сейчас, по его словам, в страну прибыло еще 400 тысяч человек из Украины.

Из-за этого, по его словам, экономика начала функционировать хуже.

"Реальная заработная плата снизилась более 30% своей стоимости за эти четыре года. Раньше экономика функционировала лучше, у людей было больше денег, а украинцев было на 400 тысяч меньше, а теперь они хотят сказать нам, что мы без них не можем обойтись. Да, есть профессии, для которых гражданин Чехии недоступен, например, строительные работы, клининговые работы и т.д.", — заявил Окамура.

В то же время он сказал, что проблема не в национальности. Он пояснил, что считает нормальным трудоустройство иностранцев из стран, имеющих сходную культуру с чешской, а не "с Ближнего Востока или Африки". В то же время такое трудоустройство должно быть временным и иметь строгие ограничения. Спикер чешского парламента также повторил тезис о "профессиях, которые не могут выполнять жители Чехии".

"Если окажется, что они не нужны, их вид на жительство будет аннулирован, и они вернутся", — сказал он.

Однако Окамура убежден, что трудоустройство украинцев сейчас создает проблемы с зарплатами жителей Чехии.

Он рассказал, что сейчас Чехия планирует принять закон об усилении временной защиты для украинцев, в соответствии с директивой Евросоюза. Однако также в Чехии могут ужесточить ограничения для проживания иностранцев.

"Я считаю, что лучше всего — это прекратить войну: это автоматически прекратит временную защиту, и украинцам придется вернуться домой или подавать документы на долгосрочное проживание как все", — сказал он.

Окамура возмутился украинским языком в Чехии

Председатель парламента Чехии также заявил, что 800 тысяч иностранцев, которые сейчас работают в Чехии — это много. Он отметил, что страна "перешла черту".

"Я читал статистику, что каждый третий человек в Праге уже иностранец. Многие граждане пишут мне, что в торговых центрах или других частях Праги чувствуют себя, как в Украине, что слышат только русский или украинский. Люди массово жалуются — это слишком. Гражданин Чехии должен чувствовать себя в Чехии как дома. И дело не в каком-то расизме", — подчеркнул Окамура.

Ранее Фокус рассказывал, что Томио Окамура выступал за ограничение прав украинских беженцев и за улучшение отношений с Россией. А после того как он возглавил нижнюю палату чешского парламента, он приказал снять с парламентского здания флаг Украины, который висел там в знак солидарности с 2022 года.

