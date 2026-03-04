Путін віддає Сіярто двох угорців, узятих у полон в Україні (відео)

Двох громадян Угорщини, які були мобілізовані до Збройних сил України і потрапили в полон до ЗС РФ, пообіцяв звільнити глава Кремля Володимир Путін.

Про це його попросив Будапешт в особі глави уряду, повідомляє "Інтерфакс".

"Учора під час нашої телефонної розмови прем'єр-міністр пан Орбан теж порушив це питання і попросив розглянути можливість звільнення угорських громадян, які опинилися в полоні російської армії", — заявив Путін на зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто в Москві 4 березня.

Він додав, що Сіярто може забрати їх із собою, коли повертатиметься в Будапешт. За його словами, у цих людей є українське та угорське громадянство, і вони нібито були "примусово мобілізовані".

Зі свого боку Сіярто поскаржився Путіну, що багато громадян його країни було мобілізовано в Україні, після чого вони зникли безвісти або опинилися в російському полоні.

До Москви угорський міністр приїхав, щоб вирішити питання з подальшим постачанням російської нафти за незмінними цінами.

"Угорщина стикається з низкою проблем у сфері енергопостачання. Україна заблокувала транзит нафти трубопроводом "Дружба", Хорватія оскаржує наше право на купівлю російської нафти морським шляхом, а закриття Ормузької протоки у зв'язку з війною з Іраном порушило глобальне постачання енергоносіїв", — зазначив він у Х.

Мобілізація громадян Угорщини до ЗСУ: що відомо

Ще 2023 року глава угорського МЗС заявляв, що закарпатських угорців нібито проти їхньої волі мобілізують в армію України.

Приблизно в той самий час угорські ЗМІ опублікували репортаж із Закарпаття, присвячений мобілізації. У матеріалі йшлося про те, що такої мобілізації, яку проводять у Закарпатській області України, не було з початку війни. Нібито сотні українських військових і поліцейських проводять перепис, роздають повістки на вулицях, ринках, в автобусі, у дитячих садочках і навіть у циганських поселеннях.

Того ж 2023-го ексміністр оборони Угорщини Жольт Шем'єн запевняв, що персональні дані українців, які перебувають в Угорщині, розголошуватися не будуть, а чоловіків призовного віку також не планують екстрадувати за запитом Києва.

У липні минулого року між Україною та Угорщиною розгорівся гучний скандал після того, як жителя Закарпаття Йосипа Шебештеня нібито побили під час мобілізації, через що той помер.

Першим історію про викрадення закарпатця співробітниками ТЦК опублікували в угорському виданні Mandiner, посилаючись нібито на повідомлення рідних Шебештеня. Багатьох деталей у медіа не розкрили, проте також повідомили, що чоловіка нібито спіймали біля школи в Береговому, а потім він опинився в Мукачевому, де його побили.

Після публікації новини посла України Федора Шандора викликали до Міністерства закордонних справ Угорщини, вимагаючи пояснень щодо інциденту з мобілізацією нібито угорця.

У Києві також офіційно відреагували на звинувачення угорської сторони. Там, як повідомила "Європейська правда", на брифінгу Міністерства закордонних справ України речник Георгій Тихий заявив, що такі заяви є маніпулятивними та підіграють російській пропаганді.

Також Тихий зазначав, що такі спроби використати окремі випадки в мобілізації в Україні шкодять відносинам між державами.

У Сухопутних військах ЗСУ спростували інформацію про те, що військовослужбовець Йосип Шебештень помер після того, як його побили співробітники ТЦК, і що чоловік був громадянином Угорщини, якого незаконно мобілізували.

Своєю чергою президент Угорщини написав листа родині закарпатця, якого нібито до смерті побили в ТЦК.

А прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив санкціями ЄС проти українських чиновників через смерть закарпатця.