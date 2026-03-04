Путин отдает Сийярто двух венгров, взятых в плен в Украине (видео)

Двух граждан Венгрии, которые были мобилизованы в Вооруженные силы Украины и попали в плен к ВС РФ, пообещал освободить глава Кремля Владимир Путин.

Об этом его попросил Будапешт в лице главы правительства, сообщает "Интерфакс".

"Вчера в ходе нашего телефонного разговора премьер-министр господин Орбан тоже поднял этот вопрос и попросил рассмотреть возможность освобождения венгерских граждан, которые оказались в плену российской армии", — заявил Путин на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Москве 4 марта.

Он добавил, что Сийярто может забрать их с собой, когда будет возвращаться в Будапешт. По его словам, у этих людей есть украинское и венгерское гражданство, и они якобы были "принудительно мобилизованы".

В свою очередь Сийярто посетовал Путину, что многие граждане его страны были мобилизованы на Украине, после чего пропали без вести или оказались в российском плену.

В Москву венгерский министр приехал, чтобы решить вопрос с дальнейшей поставкой российской нефти по неизменным ценам.

"Венгрия сталкивается с рядом проблем в сфере энергоснабжения. Украина заблокировала транзит нефти по трубопроводу "Дружба", Хорватия оспаривает наше право на покупку российской нефти морским путем, а закрытие Ормузского пролива в связи с войной с Ираном нарушило глобальные поставки энергоносителей", — отметил он в Х.

Мобилизация граждан Венгрии в ВСУ: что известно

Еще в 2023 году глава венгерского МИД заявлял, что закарпатских венгров якобы против их воли мобилизуют в армию Украины.

Примерно в то же время венгерские СМИ опубликовали репортаж из Закарпатья, посвященный мобилизации. В материале шла речь о том, что такой мобилизации, которая проводится в Закарпатской области Украины, не было с начала войны. Якобы сотни украинских военных и полицейских проводят перепись, раздают повестки на улицах, рынках, в автобусе, в детских садах и даже в цыганских поселениях.

В том же 2023-м экс-министр обороны Венгрии Жольт Шемьен уверял, что персональные данные находящихся в Венгрии украинцев разглашаться не будут, а мужчин призывного возраста также не планируют экстрадировать по запросу Киева.

В июле прошлого года между Украиной и Венгрией разгорелся громкий скандал после того, как жителя Закарпатья Иосифа Шебештеня якобы избили во время мобилизации, из-за чего тот умер.

Первым историю о похищении закарпатца сотрудниками ТЦК опубликовали в венгерском издании Mandiner, ссылаясь якобы на сообщение родных Шебештеня. Многих деталей в медиа не раскрыли, однако также сообщили, что мужчину якобы поймали возле школы в Берегово, а затем он оказался в Мукачево, где его избили.

После публикации новости посла Украины Федора Шандора вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии, требуя объяснений относительно инцидента с мобилизацией якобы венгра.

В Киеве также официально отреагировали на обвинения венгерской стороны. Там, как сообщила "Европейская правда", на брифинге Министерства иностранных дел Украины представитель Георгий Тихий заявил, что такие заявления являются манипулятивными и подыгрывают российской пропаганде.

Также Тихий отмечал, что такие попытки использовать отдельные случаи в мобилизации в Украине вредят отношениям между государствами.

В Сухопутных войсках ВСУ опровергли информацию о том, что военнослужащий Иосиф Шебештень скончался после того, как его избили сотрудники ТЦК, и что мужчина был гражданином Венгрии, которого незаконно мобилизировали.

В свою очередь президент Венгрии написал письмо семье закарпатца, которого якобы до смерти избили в ТЦК.

А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил санкциями ЕС против украинских чиновников из-за смерти закарпатца.