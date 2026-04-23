"Подивимося ближче до дати": в РФ заявили, що отримали запрошення на саміт G20

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що країна отримала запрошення на саміт G20, який планують провести в Маямі у грудні 2026 року. Водночас у Москві зазначають, що остаточне рішення щодо участі ухвалюватимуть ближче до дати заходу.

У російському МЗС повідомили, що Росія отримала запрошення взяти участь у саміті G20G20, який має відбутися в американському Маямі у грудні цього року, повідомили РИА Новости. Відповідну заяву зробив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Панкін у штаб-квартирі ООН.

За його словами, запрошення передбачає можливість участі на найвищому рівні, однак остаточне рішення щодо формату присутності ще не ухвалене.

"Є запрошення бути присутнім на найвищому рівні, але ми подивимося ближче до дати, Бог знає, що відбудеться до цього", — зазначив Панкін.

Раніше представниця Росії у G20 Світлана Лукаш повідомляла, що американська сторона, яка головує у "Групі двадцяти", готується до потенційного приїзду російського диктатора Володимира Путіна.

Водночас 11 березня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що наразі питання про візит Путіна на саміт у США не розглядається. Саміт G20 у США планують провести в грудні 2026 року в Маямі.

Востаннє президент Росії Володимир Путін особисто брав участь у саміті G20 у 2019 році, який проходив у Японії. Тоді він зустрічався з президентом США Дональдом Трампом.

У 2023 та 2024 роках російську делегацію на самітах очолював міністр закордонних справ Сергій Лавров. У 2025 році Росію представляв заступник керівника адміністрації президента Максим Орешкін. Також минулого року на саміті були відсутні як Дональд Трамп, так і голова КНР Сі Цзіньпін.

