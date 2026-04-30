"Виключати цього не можна": у Кремлі заявили, що "ядерний апокаліпсис" є реальною загрозою

Можливість так званого "ядерного апокаліпсису" залишається реальною і повністю її виключати не можна, заявив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Він наголосив, що такий сценарій є вкрай небажаним, однак його існування як ризику потрібно враховувати.

30 квітня під час виступу на російському просвітницькому марафоні "Знание.Первые", як пише російське агенство "РИА Новости", колишній президент РФ заявив, що, попри критику його висловлювань щодо ядерної тематики, він вважає ймовірність так званого "ядерного апокаліпсису" реальною. Він підкреслив, що повністю виключати такий розвиток подій не слід, навіть якщо він є вкрай небажаним.

"Мене часто дорікають у тому, що я використовую нібито жорстку риторику і говорю про "ядерний апокаліпсис", але, на жаль, він реально можливий", — зауважив посадовець.

Крім того, він згадав про російську ядерну тріаду та заявив, що стратегічні сили країни підтримуються у належному стані. За його словами, це є важливим елементом стримування потенційних загроз.

"Не дай нам, Боже, стати свідками подібних подій (ядерного конфлікту — ред.), але виключати їх не можна. І готуватися до них потрібно. Саме для цього у нашій країні існує тріада ядерних стратегічних сил. Вона підтримується, як прийнято говорити, у належному стані", — додав він.

Окремо він прокоментував ситуацію навколо Ірану та заявив, що у Росії немає даних про прагнення Тегерана до створення ядерної зброї. Він також зазначив, що Іран заперечує такі наміри, попри заяви, які лунають зі Сполучених Штатів.

"Сполучені Штати заявляють, що Іран прагне до створення ядерної зброї, однак у нас немає таких даних. Іран це заперечує", — сказав він.

Варто зауважити, що під час цього виступу Медведєв заявив, що в Європі, на його думку, поширюється "мантра" про нібито неминучу війну з Росією, яка не має реальних підстав, але підсилює напруженість. Він також стверджував, що Росія не має агресивних намірів щодо ЄС, однак звинуватив європейські країни у нарощуванні військової риторики та озброєнь. Окремо він назвав конфлікт між Росією і Заходом екзистенційним і таким, що може тривати довго.

Нагадаємо, що у січні Дмитро Медведєв пригрозив європейським країнам у контексті можливого розміщення їхніх військ в Україні після війни та заявив про неприйнятність такого сценарію для Росії. Він також показав відео запуску ракети "Орешник" і використав його як елемент погрози на адресу ЄС.

Згодом, у лютому він знову виступив із погрозами на адресу України та європейських країн після заяв російської зовнішньої розвідки про нібито обговорення передачі Україні ядерних технологій. Тоді посадовець заявив про "симетричну відповідь" з боку Росії та згадав можливість застосування ядерної зброї у разі подальшої ескалації.