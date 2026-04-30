"Исключать этого нельзя": в Кремле заявили, что "ядерный апокалипсис" является реальной угрозой

Возможность так называемого "ядерного апокалипсиса" остается реальной и полностью ее исключать нельзя, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что такой сценарий является крайне нежелательным, однако его существование как риска нужно учитывать.

30 апреля во время выступления на российском просветительском марафоне "Знание.Первые", как пишет российское агенство "РИА Новости", бывший президент РФ заявил, что, несмотря на критику его высказываний по ядерной тематике, он считает вероятность так называемого "ядерного апокалипсиса" реальной. Он подчеркнул, что полностью исключать такое развитие событий не следует, даже если оно крайне нежелательно.

"Меня часто упрекают в том, что я использую якобы жесткую риторику и говорю о "ядерном апокалипсисе", но, к сожалению, он реально возможен", — отметил чиновник.

Кроме того, он вспомнил о российской ядерной триаде и заявил, что стратегические силы страны поддерживаются в надлежащем состоянии. По его словам, это является важным элементом сдерживания потенциальных угроз.

"Не дай нам, Боже, стать свидетелями подобных событий (ядерного конфликта — ред.), но исключать их нельзя. И готовиться к ним нужно. Именно для этого в нашей стране существует триада ядерных стратегических сил. Она поддерживается, как принято говорить, в надлежащем состоянии", — добавил он.

Отдельно он прокомментировал ситуацию вокруг Ирана и заявил, что у России нет данных о стремлении Тегерана к созданию ядерного оружия. Он также отметил, что Иран отрицает такие намерения, несмотря на заявления, которые звучат из Соединенных Штатов.

"Соединенные Штаты заявляют, что Иран стремится к созданию ядерного оружия, однако у нас нет таких данных. Иран это отрицает", — сказал он.

Стоит заметить, что во время этого выступления Медведев заявил, что в Европе, по его мнению, распространяется "мантра" о якобы неизбежной войне с Россией, которая не имеет реальных оснований, но усиливает напряженность. Он также утверждал, что Россия не имеет агрессивных намерений в отношении ЕС, однако обвинил европейские страны в наращивании военной риторики и вооружений. Отдельно он назвал конфликт между Россией и Западом экзистенциальным и таким, что может длиться долго.

Напомним, что в январе Дмитрий Медведев пригрозил европейским странам в контексте возможного размещения их войск в Украине после войны и заявил о неприемлемости такого сценария для России. Он также показал видео запуска ракеты "Орешник" и использовал его как элемент угрозы в адрес ЕС.

Впоследствии, в феврале он снова выступил с угрозами в адрес Украины и европейских стран после заявлений российской внешней разведки о якобы обсуждении передачи Украине ядерных технологий. Тогда чиновник заявил о "симметричном ответе" со стороны России и упомянул возможность применения ядерного оружия в случае дальнейшей эскалации.