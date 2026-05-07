Парад Путіна: хто з іноземних гостей приїде до Москви 9 травня

Цього року на параді у Москві, який пройде без військової техніки, буде невелика кількість іноземних гостей.

Традиційно до Росії у цей день приїде самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, який запевняв, що на парад на піде. Про гостей Путіна на параді 9 травня розповів помічник президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков, передає його заяву "ТАСС".

Кремль опублікував список іноземних гостей

За його словами, першим до Москви прилетить Олександр Лукашенко, 8 травня у них запланована "дружня вечеря".

9 травня, у Москві очікують на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який летітиме 4 години до Москви обхідним шляхом — через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію.

За словами Ушакова, 9 травня Путін проведе переговори із представниками Словаччини, Малайзії, Лаосу, Абхазії та Південної Осетії, а також із керівництвом Республіки Сербської.

"9 травня близько 9:45 відбудеться церемонія офіційного прийому іноземних гостей; разом із іноземними представниками та ветеранами президент покладе квіти до Могили Невідомого Солдата; у Кремлі відбудеться урочистий прийом для глав іноземних держав та запрошених гостей", — розповів він.

Крім того у списку гостей, який опублікував Кремль є глави самопроголошеної Абхазії Бадра Гунба з дружиною, президент Лаосу Тхонглуна Сісуліта та президент також невизнаної Південної Осетії Алан Гаглоєв.

Такоє Ушак відереагував на запитання, чому так мало гостей. За його словами, Росія нібито не надсилала спеціальних запрошень іноземним гостям, як минулого року.

"Цього року ми не розсилали спеціальних запрошень. Деякі іноземні діячі висловили бажання відвідати Москву в ці дні та взяти участь разом із нашим керівництвом у відповідних заходах 9 травня", — виправдався він.

Парад на 9 травня у Москві: що відомо

Президент РФ Володимир Путін, готуючись до параду на 9 травня, звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням вплинути на Україну і не допустити ударів по Красній площі. Після цього з'явилась заява президента Зеленського з пропозицією перемир'я з 6 травня, але РФ її проігнорувала.

Відтак президент Зеленський заявив, що Україна буде справедливо відповідати.

Після цього у Москві посипалися погрози, зокрема, у Міноборони РФ заявили у відповідь вдарять по ценру Києва. Цей намір підвердив помічник президента Росії Юрій Ушаков, який заявив, що Росія вжила всіх необхідних заходів на випадок "провокацій з боку Києва". Тепер у Москві стежитимуть за розвитком подій,

Також процитувавши попередження Міноборони РФ про "неминучий у цьому випадку удар по центру Києва" і "рекомендував" посольствам і мирним жителям української столиці евакуюватися.