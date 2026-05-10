"Весь світ дивився": майбутній угорський міністр станцював на інавгурації Мадяра (відео)

Угорський політик Жолт Гегедюш знову станцював на публіці під час інавгурації прем’єр-міністра Петера Мадяра 9 травня.

Раніше, 12 квітня, Жолт Гегедюш станцював після перемоги парії "Тиса" на парламентських виборах. Тепер політик повторив свій танець на сходах парламенту в Будапешті, пише 444.hu.

Танець Гегедюша 9 травня

На відео можна побачити, що Мадяр стояв поруч з Гегедюшом та аплодував. Зрештою багато депутатів піднялися на сходи, щоб приєднатися до танцю. Ба більше, цього разу гостем заходу стала співачка Jalja, під пісню якої Гегедюш танцював кілька тижнів тому.

Танець Гегедюша 12 квітня

У інтерв’ю RTL співачка розповіла, що після першого танцю тисячі людей почали відмічати її у своїх відео та коментувати її пісню, що вийшла шість років тому. За її словами, відео з політиком підняло їй настрій.

"Я завжди готова, якщо Жолт Гегедюш захоче танцювати зі мною та навчити мене рухам", – сказала Jalja.

Своєю чергою Гегедюш, який є кандидатом на посаду міністра охорони здоров'я Угорщини, зазначив, що хоче бути відомим не лише завдяки своєму танцю, а й завдяки майбутнім реформам.

"Що я забув на тій сцені, так це те, що весь світ дивився на нас, весь світ дивився на Угорщину. Ця музика та цей ритм, цей імпульс почався, дивлячись зверху вниз на людей перед сценою, вони почали рухатися та танцювати, це справді мене полонило. Я сказав: ходімо з нами, давайте танцювати разом", — прокоментував політик свій виступ.

