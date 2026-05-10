"Весь мир смотрел": будущий венгерский министр станцевал на инаугурации Мадьяра (видео)

Венгерский политик Жолт Гегедюш снова станцевал на публике во время инаугурации премьер-министра Петера Мадьяра 9 мая.

Ранее, 12 апреля, Жолт Гегедюш станцевал после победы парии "Тиса" на парламентских выборах. Теперь политик повторил свой танец на лестнице парламента в Будапеште, пишет 444.hu.

Танец Гегедюша 9 мая

На видео можно увидеть, что Мадьяр стоял рядом с Гегедюшом и аплодировал. В конце концов многие депутаты поднялись на лестницу, чтобы присоединиться к танцу. Более того, на этот раз гостем мероприятия стала певица Jalja, под песню которой Гегедюш танцевал несколько недель назад.

Танец Гегедюша 12 апреля

В интервью RTL певица рассказала, что после первого танца тысячи людей начали отмечать ее в своих видео и комментировать ее песню, вышедшую шесть лет назад. По ее словам, видео с политиком подняло ей настроение.

"Я всегда готова, если Жолт Гегедюш захочет танцевать со мной и научить меня движениям", — сказала Jalja.

В свою очередь Гегедюш, который является кандидатом на должность министра здравоохранения Венгрии, отметил, что хочет быть известным не только благодаря своему танцу, но и благодаря будущим реформам.

"Что я забыл на той сцене, так это то, что весь мир смотрел на нас, весь мир смотрел на Венгрию. Эта музыка и этот ритм, этот импульс начался, глядя сверху вниз на людей перед сценой, они начали двигаться и танцевать, это действительно меня пленило. Я сказал: пойдемте с нами, давайте танцевать вместе", — прокомментировал политик свое выступление.

