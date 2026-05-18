MV Hondius завершує рейс: де пришвартується судно, на якому знайшли хантавірус

18 травня сумнозвісний круїзний лайнер MV Hondius пришвартується в порту Роттердама як кінцевий пункт призначення.

Влада вже готує карантинні заходи для 25 членів екіпажу і двох медичних працівників, які залишаються на борту, а також має намір провести дезінфекцію судна, повідомляє Reuters.

За інформацією ресурсу, для деяких членів екіпажу, які не є громадянами Нідерландів, було створено карантинні установи. Наразі невідомо, чи залишаться вони там на весь рекомендований 42-денний карантинний період.

Деякі жителі Нідерландів висловили занепокоєння з приводу прибуття судна MV Hondius у Роттердам, побоюючись, що люди можуть не дотримуватися правил карантину, але заявили журналістам, що не очікують нової пандемії.

Розкішний круїзний лайнер, на якому зафіксовано спалах хантавірусу, перевозив коло 150 пасажирів і членів екіпажу з 23 країн.

Уперше про спалах інфекції на борту MV Hondius Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила 2 травня. Від початку спалаху померло троє людей — літня подружня пара з Голландії та німець. Станом на 15 травня ВООЗ поінформувала про 10 випадків захворювання — вісім підтверджених і два ймовірні, включно з трьома випадками смерті.

Судно, експлуатоване компанією Oceanwide Expeditions, сіло на мілину біля мису Верде, свого кінцевого пункту призначення, на початку цього місяця після того, як влада заборонила пасажирам висадку на берег через спалах захворювання.

ВООЗ і ЄС звернулися до Іспанії з проханням організувати евакуацію на Канарських островах, після чого судно вирушило в Роттердам із мінімальним екіпажем і двома додатковими медичними працівниками. Хантивірус здебільшого поширюється гризунами, але в рідкісних випадках може передаватися від людини до людини і після тривалого тісного контакту. Інкубаційний період може тривати близько шести тижнів.

Екіпаж, пасажири, які вже залишили судно, і люди, котрі контактували з ними, були поміщені на карантин у кількох країнах світу.

Спалах хантавірусу пов'язаний із так званим вірусом Анд, який циркулює в Аргентині та Чилі вже кілька десятиліть. За даними Європейського управління з профілактики та контролю захворювань, зразки з судна не показують істотних змін у вмісті вірусу.

Днями міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що Україна є природним осередком циркуляції хантавірусу, і ті варіанти, що є у нас, відрізняються від виявленого на круїзному лайнері MV Hondius.

У нашій країні щороку фіксують кілька десятків випадків хантавірусної інфекції.

Буквально нещодавно стало відомо, що у Львові двоє людей з хантавірусом пройшли лікування і були виписані додому. Раніше подібний випадок трапився в Хмельницькому.

