MV Hondius завершает рейс: где пришвартуется судно, на котором нашли хантавирус

18 мая печально известный круизный лайнер MV Hondius пришвартуется в порту Роттердама в качестве конечного пункта назначения.

Власти уже готовят карантинные меры для 25 членов экипажа и двух медицинских работников, остающихся на борту, а также намерены провести дезинфекцию судна, сообщает Reuters.

По инфомации ресурса, для некоторых членов экипажа, не являющихся гражданами Нидерландов, были созданы карантинные учреждения. На данный момент неизвестно, останутся ли они там на весь рекомендованный 42-дневный карантинный период.

Некоторые жители Нидерландов выразили обеспокоенность по поводу прибытия судна MV Hondius в Роттердам, опасаясь, что люди могут не соблюдать правила карантина, но заявили журналистам, что не ожидают новой пандемии.

Роскошный круизный лайнер, на котором зафиксирована вспышка хантавируса, перевозило коло 150 пассажиров и членов экипажа из 23 стран.

Впервые о вспышке инфекции на борту MV Hondius Всемирная огранизация здравоохранения сообщила 2 мая. С начала вспышки скончались три человека – пожилая супружеская пара из Голландии и немец. По состоянию на 15 мая ВОЗ проинформировала о 10 случаях заболевания — восьми подтвержденных и двух вероятных, включая три случая смерти.

Судно, эксплуатируемое компанией Oceanwide Expeditions, село на мель у мыса Верде, своего конечного пункта назначения, в начале этого месяца после того, как власти запретили пассажирам высадку на берег из-за вспышки заболевания.

ВОЗ и ЕС обратились к Испании с просьбой организовать эвакуацию на Канарских островах, после чего судно отправилось в Роттердам с минимальным экипажем и двумя дополнительными медицинскими работниками. Хантивирус в основном распространяется грызунами, но в редких случаях может передаваться от человека к человеку и после длительного тесного контакта. Инкубационный период может длиться около шести недель.

Экипаж, пассажиры, уже покинувшие судно, и люди, контактировавшие с ними, были помещены на карантин в нескольких странах мира.

Вспышка хантавируса связана с так называемым вирусом Анд, который циркулирует в Аргентине и Чили уже несколько десятилетий. По данным Европейского управления по профилактике и контролю заболеваний, образцы с судна не показывают существенных изменений в содержании вируса.

На днях министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина является природным очагом циркуляции хантавируса, и те варианты, что есть у нас, отличаются от обнаруженного на круизном лайнере MV Hondius.

В нашей стране каждый год фиксируют несколько десятков случаев хантавирусной инфекции.

Буквально недавно стало известно, что во Львове два человека с хантавирусом прошли лечение и были выписаны домой. Ранее подобный случай имел место в Хмельницком.

