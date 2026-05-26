Режим турбулентності в РФ: еліти живуть в очікуванні кінця війни і кризи влади

Чиновники середньої ланки вивозять дітей за кордон, бояться кримінальних справ і втрати роботи за наступного уряду. Водночас близьке коло Кремля більше боїться зміни влади, оскільки тоді бігти доведеться вже їм.

Навесні 2026 року західні видання та європейські спецслужби майже одночасно заявили: путінська система входить у зону турбулентності. Рейтинги влади впали до мінімумів за весь час війни, еліти не розуміють конфігурації майбутнього, регіональні бюджети тріщать під тиском військових витрат. Розкол проходить не по лінії "влада проти опозиції" — опозиції як такої в Росії немає — а всередині самої системи. Видання "Верстка" з'ясувало, які настрої циркулюють у Кремлі, Думі та інших провладних колах.

Колонки у світових медіа "з похмурим поглядом із Москви" пише хтось, хто справді мав помітне місце в системі, але втратив його — вважає одне з джерел у Кремлі. На його думку, "інформацію злити" міг хто завгодно, бо "претендентів достатньо".

"Час складний — зараз це очевидно, брехати марно. Війна затягнулася довше, ніж будь-хто розраховував, Z-спільнота викликає тривогу не менше, ніж несистемна опозиція, удар по економіці стає відчутним. Ну і що ми бачимо? Шакали збіглися на смак крові. Хочуть тикати в слабкі місця, розгойдувати човен, бузотерити. Хоча особисто моя версія — це ЦІПсО", — заявив кремлівський інсайдер.

Але при цьому він стверджує, що це "не перша криза", а "система не сиплеться, вона трохи трясеться".

"Альтернативного центру впливу немає", — запевняє джерело.

Інший чиновник, близький до адміністрації Путіна, був більш відвертим і визнав: коли влада Путіна завалиться, у нього і його колег "немає майбутнього", і "всі це розуміють, хоча ніхто не говорить". Він хоче відправити дитину вчитися подалі, за кордон, але при цьому сам поки що до втечі не готовий.

"Те, що майбутнього у системи немає — очевидно всім, і обговорюється у нас усіма. Але за межі констатації факту ніхто не заходить. Заходилка не відросла", — сказав співробітник адміністрації середньої ланки. За його словами, "незважаючи на природну думку, що треба щось із цим робити", таке намагаються не висловлювати "навіть у барах і курилках": "А тому що ніхто ні про кого достеменно не знає — щур людина чи ні".

Співрозмовник також заявив, що "ситуація гранично ясна — завтра буде гірше або так само. Вплинути на це ти не можеш. Ось і стаєш похмурим, разом з усіма іншими. Люди шукають, на що відволікатися, крім роботи, або занурюються у вирішення "малих справ". Змови у нас ніхто не плете".

Зазначається, що в Кремлі зараз дві групи людей: ті, хто відповідає за контроль над внутрішньою політикою, і ті, хто заробляє на війні.

"Зараз еліти просто не розуміють конфігурацій влади в найближчі роки. Справа навіть не в Путіні, а навіть у тому, що є звичка перетрушувати команду. У ній хочуть залишитися", — повідомив інсайдер.

"Найгірше, звичайно, чиновникам середньої, та й навіть високої ланки, якщо вони відповідають за економіку і соціальну стабільність. Тут ситуація така, що недовго "зіграти в Старовойта", — заявив він, згадавши про "самогубство" міністра транспорту РФ Романа Старовойта.

Як не дивно, але є напруга навколо майбутніх виборів до Держдуми. Політолог, який працює з партією влади заявив: "Питання не в тому, що буде якась невідповідність результату виборів і суспільних настроїв. Тут і зараз до протестів вони не призведуть — але можуть оголити багато проблем і загострити ситуацію далі. Тому завдання ставляться жорсткі; мобілізація електорату влітку має бути максимальною; ЦВК залишає тільки найлояльніших спостерігачів і членів комісій, роботу ведуть".

Протестів у Росії не очікує ніхто, так само як і того, що хтось спробує змістити Путіна. Примітно, що в далеких районах РФ: Сибіру і Далекого Сходу, від того, що відбувається, максимально абстрагувалися:

"Тут прям повне відчуття, що це не про нас усе, і це взагалі нецікаво. Ну йде і йде. Ніяких розмов у суспільстві. Усі звикли", — розповів чиновник із далекосхідного регіону, але визнав, що регіональний бюджет "відчутно просів" і вони "економлять".

Ще один співрозмовник, в іншому регіоні Далекого Сходу, на запитання, чи відчувається турбулентність системи, відповідає жорстко: "Це проблеми Москви. Ми в 91-му з телевізора все дізналися, тепер із телеграма дізнаємося. Або з Макса".

Політолог Федір Крашенінніков підкреслив, що хоч у РФ і зростають тривожні настрої, але вони не стосуються кремлівських еліт: "Там, я думаю, всі задоволені як слони. Вони всі мільярдери. Війна, не війна, куди їм діватися? Та й з точки зору людей в оточенні Путіна ситуація непогана. Так, просування немає, але й поразки немає, війна йде на території України. Путін з'їздив до Китаю, спілкується з Трампом, у Європі хитання. Ми чекаємо, що хтось у найближчому оточенні Путіна буде проти нього щось робити? Щоб сісти у в'язницю? Поки він живий, ніхто з його оточення пальцем не поворухне. Це емігрантський самообман, що хтось там буде це робити".

Нагадаємо, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков прямо заявив, що Путіну не доповідають про якісь "неприємні" для нього речі. Наприклад про заклик режисера Звягінцева в Кремлі розповідати не будуть.

При цьому інсайдери з бізнес-еліт Кремля розчаровані і "не бачать майбутнього".