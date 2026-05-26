Режим турбулентности в РФ: элиты живут в ожидании конца войны и кризиса власти

Чиновники среднего звена увозят детей за границу, боятся уголовных дел и потери работы при следующем правительстве. При этом ближний круг Кремля больше боится смены власти, так как тогда бежать придется уже им.

Весной 2026 года западные издания и европейские спецслужбы почти одновременно заявили: путинская система входит в зону турбулентности. Рейтинги власти упали до минимумов за все время войны, элиты не понимают конфигурации будущего, региональные бюджеты трещат под давлением военных расходов. Раскол проходит не по линии "власть против оппозиции" — оппозиции как таковой в России нет — а внутри самой системы. Издание "Верстка" выяснило, какие настроения циркулируют в Кремле, Думе и прочих провластных кругах.

Колонки в мировых медиа "с мрачным взглядом из Москвы" пишет кто-то, кто действительно имел заметное место в системе, но потерял его — считает один из источников в Кремле. По его мнению, "информацию слить" мог кто угодно, так как "претендентов достаточно".

"Время сложное — сейчас это очевидно, врать бесполезно. Война затянулась дольше, чем кто бы то ни было рассчитывал, Z‑сообщество вызывает тревогу не меньше, чем несистемная оппозиция, удар по экономике становится ощутим. Ну и что мы видим? Шакалы сбежались на вкус крови. Хотят тыкать в слабые места, раскачивать лодку, бузотерить. Хотя лично моя версия — это ЦИПсО", - заявил кремлевский инсайдер.

Но при этом он утверждает, что это "не первый кризис", а "система не сыпется, она немного трясется".

"Альтернативного центра влияния нет", — уверяет источник.

Другой чиновник, близкий к администрации Путина, был более откровенен и признал: когда власть Путина рухнет, у него и его коллег "нет будущего", и "все это понимают, хотя никто не говорит". Он хочет отправить ребенка учиться подальше, за границу, но при этом сам пока к бегству не готов.

"То, что будущего у системы нет — очевидно всем, и обсуждается у нас всеми. Но за пределы констатации факта никто не заходит. Заходилка не отросла", — сказал сотрудник администрации среднего звена. По его словам, "несмотря на естественную мысль, что надо что-то с этим делать", такое стараются не выражать "даже по барам и курилкам": "А потому что никто ни про кого точно не знает — крыса человек или нет".

Собеседник также заявил, что "ситуация предельно ясна — завтра будет хуже или так же. Повлиять на это ты не можешь. Вот и становишься унылым, вместе со всеми остальными. Люди ищут, на что отвлекаться помимо работы или уходят в решение "малых дел". Заговоры у нас никто не плетет".

Отмечается, что в Кремле сейчас две группы людей: отвечающие за контроль над внутренней политикой и те, кто зарабатывает на войне.

"Сейчас элиты просто не понимают конфигураций власти в ближайшие годы. Дело даже не в Путине, а даже в том, что есть привычка перетряхивать команду. В ней хотят остаться", — сообщил инсайдер.

"Хуже всего, конечно, чиновникам среднего, да и даже высокого звена, если они отвечают за экономику и социальную стабильность. Тут ситуация такая, что недолго "сыграть в Старовойта", — заявил он, вспомнив о "самоубийстве" министра транспорта РФ Романа Старовойта.

Как не странно, но есть напряжение вокруг предстоящих выборов в Госдуму. Политолог, работающий с партией власти заявил: "Вопрос не в том, что будет какое-то несоответствие результата выборов и общественных настроений. Здесь и сейчас к протестам они не приведут — но могут обнажить многие проблемы и обострить ситуацию дальше. Поэтому задачи ставятся жесткие; мобилизация электората летом должна быть максимальной; ЦИК оставляет только самых лояльных наблюдателей и членов комиссий, работу ведут".

Протестов в России не ожидает никто, равно как и того, что кто-то попытается сместить Путина. Примечательно, что в дальних районах РФ: Сибири и Дальнего Востока, от происходящего максимально абстрагировались:

"Здесь прям полное ощущение, что это не про нас все, и это вообще неинтересно. Ну идет и идет. Никаких разговоров в обществе. Все привыкли», — рассказал чиновник из дальневосточного региона, но признал, что региональный бюджет "ощутимо просел" и они "экономят".

Еще один собеседник, в другом регионе Дальнего Востока, на вопрос, ощущается ли турбулентность системы, отвечает жестко: "Это проблемы Москвы. Мы в 91‑м из телевизора все узнали, теперь из телеграма узнаем. Или из Макса".

Политолог Федор Крашенинников подчеркнул, что хоть в РФ и растут тревожные настроения, но они не касаются кремлевских элит: "Там, я думаю, все довольны как слоны. Они все миллиардеры. Война, не война, куда им деваться? Да и с точки зрения людей в окружении Путина ситуация неплохая. Да, продвижения нет, но и поражения нет, война идет на территории Украины. Путин съездил в Китай, общается в Трампом, в Европе шатание. Мы ждем, что кто-то в ближайшем окружении Путина будет против него что-то предпринимать? Чтобы сесть в тюрьму? Пока он жив, никто из его окружения пальцем не пошевелит. Это эмигрантский самообман, что кто-то там будет это делать".

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прямо заявил, что Путину не докладывают о каких-то "неприятных" для него вещах. Например о призыве режиссера Звягинцева в Кремле рассказывать не будут.

При этом инсайдеры из бизнес-элит Кремля разочарованы и "не видят будущего".