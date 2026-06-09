Мінус 40% до зарплати: угорські депутати одноголосно підтримали скорочення власних виплат, — ЗМІ

Парламент Угорщини підтримав закон, який передбачає суттєве скорочення зарплат депутатів та державного фінансування політичних партій. За документ проголосували всі 189 народних обранців, які були присутні в залі, без жодного голосу "проти" чи утримання.

Як пише видання Telex, ініціатором законопроєкту стала опозиційна партія "Тиса", яка внесла його на розгляд парламенту 28 травня. Лідер політсили Петер Мадяр раніше заявляв, що державні витрати на утримання політиків необхідно скорочувати, а бюджетні кошти використовувати більш раціонально.

До ухвалення змін зарплата депутата в Угорщині розраховувалася за формулою, яка дорівнювала трьом середнім зарплатам по країні за попередній рік. Тепер цей коефіцієнт знизили до 1,8. У результаті щомісячна базова зарплата парламентаря скоротиться з 2,18 млн форинтів до 1,31 млн форинтів брутто.

Водночас зміни торкнуться не лише депутатів, а й інших представників вищого політичного керівництва країни. Як повідомляє Daily News Hungary, найбільше скорочення очікує на прем'єр-міністра Угорщини. Його валова місячна зарплата знизиться із 7,8 млн форинтів до 3,8 млн форинтів, що означає скорочення більш ніж на 51%.

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Зарплати міністрів, спікера парламенту, його заступників, керівників парламентських груп та інших посадовців також будуть урізані приблизно на 40%. Зокрема, винагорода міністрів скоротиться з близько 5 млн до 3 млн форинтів на місяць, а спікера парламенту — з приблизно 6,5 млн до 3,9 млн форинтів.

Згідно з оприлюдненими даними, заступники спікера парламенту, парламентські нотаріуси, керівники та заступники керівників парламентських груп також отримуватимуть значно менші виплати після набуття законом чинності.

У партії "Тиса" наголошують, що ухвалені зміни є частиною курсу на скорочення державних витрат та підвищення ефективності використання бюджетних коштів. На думку авторів ініціативи, влада повинна починати економію насамперед із себе.

Нагадаємо, що в Україні чиновники навпаки підвищують свої заплати. Так, торік Верховна Рада підтримала збільшення виплат народним депутатам на 120 тисяч гривень. Після цього щомісячна компенсація на роботу з виборцями, утримання приймалень та інші службові витрати зросла до 200 тисяч гривень на одного нардепа. Водночас це рішення викликало критику, оскільки в бюджеті на 2026 рік не передбачили підвищення грошового забезпечення військових.

Згодом Данило Гетманцев пояснив, що підвищення зарплат військовим не вдалося реалізувати через нестачу коштів у державному бюджеті. За його словами, для цього необхідно щонайменше 100 млрд гривень, а додаткові ресурси могли б з’явитися завдяки боротьбі з тіньовою економікою та ухиленням від сплати податків.Водночас нардеп наголосив, що депутати не повинні отримувати великі надбавки, доки гідними зарплатами не забезпечені військові, медики та вчителі.

Також Фокус писав, що президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію за 2025 рік. Згідно з документом, доходи його родини за рік становили понад 15,8 млн гривень, а основними джерелами були зарплата президента, банківські відсотки та дохід від оренди нерухомості.