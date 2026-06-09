Минус 40% к зарплате: венгерские депутаты единогласно поддержали сокращение собственных выплат, — СМИ

Парламент Венгрии поддержал закон, который предусматривает существенное сокращение зарплат депутатов и государственного финансирования политических партий. За документ проголосовали все 189 народных избранников, которые присутствовали в зале, без единого голоса "против" или воздержания.

Как пишет издание Telex, инициатором законопроекта стала оппозиционная партия "Тиса", которая внесла его на рассмотрение парламента 28 мая. Лидер политсилы Петер Мадяр ранее заявлял, что государственные расходы на содержание политиков необходимо сокращать, а бюджетные средства использовать более рационально.

До принятия изменений зарплата депутата в Венгрии рассчитывалась по формуле, которая равнялась трем средним зарплатам по стране за предыдущий год. Теперь этот коэффициент снизили до 1,8. В результате ежемесячная базовая зарплата парламентария сократится с 2,18 млн форинтов до 1,31 млн форинтов брутто.

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В то же время изменения коснутся не только депутатов, но и других представителей высшего политического руководства страны. Как сообщает Daily News Hungary, наибольшее сокращение ожидает премьер-министра Венгрии. Его валовая месячная зарплата снизится с 7,8 млн форинтов до 3,8 млн форинтов, что означает сокращение более чем на 51%.

Зарплаты министров, спикера парламента, его заместителей, руководителей парламентских групп и других должностных лиц также будут урезаны примерно на 40%. В частности, вознаграждение министров сократится с около 5 млн до 3 млн форинтов в месяц, а спикера парламента — с примерно 6,5 млн до 3,9 млн форинтов.

Согласно обнародованным данным, заместители спикера парламента, парламентские нотариусы, руководители и заместители руководителей парламентских групп также будут получать значительно меньшие выплаты после вступления закона в силу.

В партии "Тиса" отмечают, что принятые изменения являются частью курса на сокращение государственных расходов и повышение эффективности использования бюджетных средств. По мнению авторов инициативы, власть должна начинать экономию прежде всего с себя.

Напомним, что в Украине чиновники наоборот повышают свои заплаты. Так, в прошлом году Верховная Рада поддержала увеличение выплат народным депутатам на 120 тысяч гривен. После этого ежемесячная компенсация на работу с избирателями, содержание приемных и другие служебные расходы выросла до 200 тысяч гривен на одного нардепа. В то же время это решение вызвало критику, поскольку в бюджете на 2026 год не предусмотрели повышение денежного обеспечения военных.

Впоследствии Даниил Гетманцев объяснил, что повышение зарплат военным не удалось реализовать из-за недостатка средств в государственном бюджете. По его словам, для этого необходимо не менее 100 млрд гривен, а дополнительные ресурсы могли бы появиться благодаря борьбе с теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов. В то же время нардеп отметил, что депутаты не должны получать большие надбавки, пока достойными зарплатами не обеспечены военные, медики и учителя.

Также Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2025 год. Согласно документу, доходы его семьи за год составили более 15,8 млн гривен, а основными источниками были зарплата президента, банковские проценты и доход от аренды недвижимости.