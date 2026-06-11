Уперше з початку 2000-х на Червоній площі в Москві не відбудеться традиційний концерт до Дня Росії. Захід, який щороку був центральною частиною святкувань 12 червня, перенесли на інший майданчик у російській столиці.

Як повідомляє видання "Агентство", концерт до Дня Росії цього року проведуть у культурному центрі "Моссовет" на Преображенській площі, а не в центрі Москви, де він незмінно проходив протягом останніх 23 років.

За даними російських ЗМІ, спочатку святкову програму планували провести на Красній площі під назвою "У єдності народів — сила Росії". У концерті мали взяти участь низка популярних російських виконавців, серед яких Shaman, Лариса Доліна, Тетяна Куртукова, Олександр Буйнов та гурт Ay Yola. Однак після зміни місця проведення склад учасників заходу також скоротили.

Водночас на сайті телеканалу "Россия 1" досі анонсують трансляцію великого святкового концерту з Червоної площі. У програмі мовника зазначено, що глядачам покажуть святкування Дня Росії з головної площі країни, хоча російські медіа вже повідомили про перенесення заходу.

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Загалом, як пише "Агентство", традиція проводити концерти до Дня Росії на Червоній площі існувала з 2003 року. Того року святкування включало театралізовані вистави, парад представників російських регіонів, виступи військових та концертну програму. Відтоді заходи проводили щороку без винятків, навіть під час пандемії COVID-19.

Минулого року на сцені Красної площі виступали Shaman, гурт "Любэ", Микола Басков, Григорій Лепс, Сергій Лазарєв та Діма Білан.

Нагадаємо, що цьогорічний парад до Дня перемоги на Красній площі вперше з 2007 року пройшов без військової техніки. У Росії пояснили це безпековою ситуацією та загрозою можливих атак, тому захід провели у скороченому форматі.

Зрештою, парад "Перемоги" на Красній площі в Москві став одним із найкоротших в історії, загалом, уся церемонія тривала 45 хвилин.

Крім того, до Дня перемоги президент України Володимир Зеленський видав указ, який дозволяв провести параду в Москві 9 травня та тимчасово виключив Червону площу з переліку цілей для застосування українського озброєння.