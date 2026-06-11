Впервые с начала 2000-х на Красной площади в Москве не состоится традиционный концерт ко Дню России. Мероприятие, которое ежегодно было центральной частью празднований 12 июня, перенесли на другую площадку в российской столице.

Как сообщает издание "Агентство", концерт ко Дню России в этом году проведут в культурном центре "Моссовет" на Преображенской площади, а не в центре Москвы, где он неизменно проходил в течение последних 23 лет.

По данным российских СМИ, сначала праздничную программу планировали провести на Красной площади под названием "В единстве народов — сила России". В концерте должны были принять участие ряд популярных российских исполнителей, среди которых Shaman, Лариса Долина, Татьяна Куртукова, Александр Буйнов и группа Ay Yola. Однако после смены места проведения состав участников мероприятия также сократили.

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В то же время на сайте телеканала "Россия 1" до сих пор анонсируют трансляцию большого праздничного концерта с Красной площади. В программе вещателя указано, что зрителям покажут празднование Дня России с главной площади страны, хотя российские медиа уже сообщили о переносе мероприятия.

В целом, как пишет "Агентство", традиция проводить концерты ко Дню России на Красной площади существовала с 2003 года. В том году празднование включало театрализованные представления, парад представителей российских регионов, выступления военных и концертную программу. С тех пор мероприятия проводили ежегодно без исключений, даже во время пандемии COVID-19.

В прошлом году на сцене Красной площади выступали Shaman, группа "Любэ", Николай Басков, Григорий Лепс, Сергей Лазарев и Дима Билан.

Напомним, что нынешний парад ко Дню победы на Красной площади впервые с 2007 года прошел без военной техники. В России объяснили это ситуацией безопасности и угрозой возможных атак, поэтому мероприятие провели в сокращенном формате.

В конце концов, парад "Победы" на Красной площади в Москве стал одним из самых коротких в истории, в общем, вся церемония длилась 45 минут.

Кроме того, ко Дню победы президент Украины Владимир Зеленский издал указ, который позволял провести парад в Москве 9 мая и временно исключил Красную площадь из перечня целей для применения украинского вооружения.