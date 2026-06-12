У Новій Москві підірвали "главу МДБ ДНР": кур'єр, вибухівка та броньовані двері, — росЗМІ (фото)

У селі Щапово під Москвою стався замах на колишнього главу так званого "Міністерства державної безпеки Донецької народної республіки" Андрія Пінчука, повідомили у мережі. Вибухова хвиля винесла броньовані ворота маєтку. Спершу підозрювали, що вибуховий пристрій приїхав у посилці з кур'єром, згодом цю версію відкинули. За життя Пінчука розхвилювався ідеолог "руського міра" Костянтин Малофєєв.

Вибуховий пристрій, яким планували підірвати Андрія Пінчука, здетонував, але вибив лише вікна та двері, розповіли у Telegram-каналі росЗМІ "Известия". Пінчука врятували броньовані ворота, за яким він встиг сховатись. На фото з місця подій — порожнє місце на місці воріт, які винесло вибуховою хвилею.

Близько 19 год 12 червня у мережі з'явилась інформація про замах на Андрія Пінчука, написало росЗМІ. Ішлося про ексглаву "МДБ ДНР", командира воєнізованого формування "Барс-13", друга підірваного раніше глави самопроголошеної "ДНР" Олександра Захарченка. Згідно з першими даними, у районі Нової Москви (ділянки, новоприєднані до російської столиці) пролунав вибух. Джерела медіа повідомили, що вибухнула посилка, яку кур'єр доставив з маркетплейса. Пінчук отримав поранення, але вижив.

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Вибухи у РФ — Малофєєв про замах на Андрія Пінчука 12 червня Фото: Скриншот

Тим часом у каналі росЗМІ Astra опублікували серію фото з місця підриву. Бачимо, що вибухова хвиля пробила вхідні металопластикові двері будинку та потрощила скло. У кадр потрапили ворота, замість яких лишилось порожнє місце і ні сліду полотна дверей.

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Вибухи у РФ — деталі замаху на Андрія Пінчука

Інцидент стурбував Костянтина Малофеєєва, його медіаресурс "Царьград" та спільноту "МИГ Росии". Малофєєв підтвердив замах і назвав Андрія Пінчука своїм "другом з 2014 року". Також він уточнив, що пристрій "нафарширували" дрібними уражаючими елементами. Після цього ідеолог "руського міра" заявив, що гіпотетичний "ворог" почав знищувати кращих росіян, що ситуація стає все більш напруженою і що "пора завершувати війну, перемогою". Тим часом у Telegram-каналі "МИГ Росии" написали, що кур'єр та маркетплейс начебто поза підозрою. У дописі вказано, що вибухівку заклали інші люди в іншому місці: джерело даних не уточнюється.

Вибухи у РФ — деталі замаху на Андрія Пінчука 12 червня Фото: Скриншот

Хто такий Андрій Пінчук

Андрій Пінчук — це активіст "руського міра" та "руськой вєсни", який з'явився в Україні у 2014 році, а до тих пір перебував у так званій "Придністровській народній республіці". У Донецьку, окупованому РФ завдяки гібридній війні, він очолив "МДБ ДНР". Інші його "досягнення" та етапи "кар'єри" описав Малофєєв та портал "Миротворець". Зокрема, Андрій Пінчук командував підрозділом "Барс-13" на війні з 2022 року, написав книгу "Клаузевиц и пустота" (про вторгнення РФ), очолював "Союз добровольцев Донбасса", писав для медіаресурсу "Царьград". Офіс генерального прокурора України не раз викликав його повісткою через створення терористичної організації та посягання на територіальну цілість держави.

Хамах на Андрія Пінчука — привітання з Олександром Захарченком Фото: З відкритих джерел

Зазначимо, 9 червня під Москвою пролунав ще один вибух. Як написали у мережі, злетіло у повітря авто російського полковника Даміра Давидова, який наповнював ракетами та снарядами склади ГРАУ Міноборони РФ. З моменту замаху пройшло три доби, але російська влада досі не озвучила ім'я та посаду жертви, замовчуючи інцидент.

Нагадуємо, рік тому у Балашисі підірвали російського генерала Ярослава Москалика: медіа встановили, чим він займався у Генштабі РФ.