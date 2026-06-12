В Новой Москве взорвали "главу МГБ ДНР": курьер, взрывчатка и бронированные двери, — росСМИ (фото)

В селе Щапово под Москвой произошло покушение на бывшего главу так называемого "Министерства государственной безопасности Донецкой народной республики" Андрея Пинчука, сообщили в сети. Взрывная волна вынесла бронированные ворота усадьбы. Сначала подозревали, что взрывное устройство привезли в посылке с курьером, но позже эту версию отвергли. За жизнь Пинчука разволновался идеолог "русского мира" Константин Малофеев.

Взрывное устройство, с помощью которого планировали взорвать Андрея Пинчука, сработало, но выбило лишь окна и двери, сообщили в Telegram-канале российского СМИ "Известия". Пинчука спасли бронированные ворота, за которыми он успел укрыться. На фото с места событий — пустое место на месте ворот, которые вынесло взрывной волной.

Около 19:00 12 июня в сети появилась информация о покушении на Андрея Пинчука, сообщили российские СМИ. Речь шла об экс-главе "МГБ ДНР", командире военизированного формирования "Барс-13", друге ранее взорванного главы самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко. Согласно первым данным, в районе Новой Москвы (участки, недавно присоединенные к российской столице) прогремел взрыв. Источники в СМИ сообщили, что взорвалась посылка, которую курьер доставил с маркетплейса. Пинчук получил ранения, но выжил.

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Взрывы в РФ — Малофеев о покушении на Андрея Пинчука 12 июня Фото: Скриншот

Тем временем на канале росСМИ Astra опубликовали серию фотографий с места взрыва. Видим, что взрывная волна пробила входную металлопластиковую дверь дома и разнесла стекла. В кадр попали ворота, на месте которых осталось пустое пространство и ни следа от полотна ворот.

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Взрывы в РФ — подробности покушения на Андрея Пинчука

Инцидент встревожил Константина Малофеева, его медиаресурс "Царьград" и сообщество "МИГ России". Малофеев подтвердил покушение и назвал Андрея Пинчука своим "другом с 2014 года". Также он уточнил, что устройство "нафаршировали" мелкими поражающими элементами. После этого идеолог "русского мира" заявил, что гипотетический "враг" начал уничтожать лучших россиян, что ситуация становится все более напряженной и что "пора завершать войну победой". Между тем в Telegram-канале "МИГ России" написали, что курьер и маркетплейс якобы вне подозрений. В сообщении указано, что взрывчатку заложили другие люди в другом месте: источник данных не уточняется.

Взрывы в РФ — подробности покушения на Андрея Пинчука 12 июня Фото: Скриншот

Кто такой Андрей Пинчук

Андрей Пинчук — активист "русского мира" и "русской весны", который появился в Украине в 2014 году, а до этого находился в так называемой "Приднестровской народной республике". В Донецке, оккупированном РФ благодаря гибридной войне, он возглавил "МГБ ДНР". Другие его "достижения" и этапы "карьеры" описали Малофеев и портал "Миротворец". В частности, Андрей Пинчук командовал подразделением "Барс-13" в ходе войны с 2022 года, написал книгу "Клаузевиц и пустота" (о вторжении РФ), возглавлял "Союз добровольцев Донбасса", писал для медиаресурса "Царьград". Офис генерального прокурора Украины не раз вызывал его повесткой в связи с созданием террористической организации и посягательством на территориальную целостность государства.

Нападки на Андрея Пинчука — поздравление от Александра Захарченко Фото: Из открытых источников

Отметим, что 9 июня под Москвой прогремел еще один взрыв. Как сообщили в сети, взорвался автомобиль российского полковника Дамира Давыдова, который пополнял ракетами и снарядами склады ГРАУ Минобороны РФ. С момента покушения прошло три суток, но российские власти до сих пор не озвучили имя и должность жертвы, замалчивая инцидент.

Напоминаем, год назад в Балашисе взорвали российского генерала Ярослава Москалика: СМИ выяснили, чем он занимался в Генштабе РФ.