"Атака" на ще один автобус: у Мінську закликали білорусів не їздити у прикордонні області РФ

Державний секретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович відреагував на нову історію з начебто "атакою на автобус", про яку заявили росЗМІ 2 липня. Посадовець попросив білорусів не подорожувати через російську територію і не ризикувати життям. При цьому пролунало пояснення, чому дрон невідомого походження міг долетіти до автобуса, про який розповіла російська влада.

Білорусам краще не їздити в Росію і краще уникати прикордонних російських областей, навело слова Вольфовича державне медіа "Белта". Під час розмови з журналістами посадовець прокоментував інцидент з автобусом "Мінськ-Анапа", про який заявив в.о. губернатора Брянської області Єгор Ковальчук. Мінськ розглядає цю та інші поїздки в автобусах по території РФ як приватну ініціативу людей, які не послухали попередження та вирішили відпочивати у РФ. Зі слів Вольфовича, на російській території "падають безпілотники" та стаються "нехороші випадки", і тому краще бути подалі від цих територій.

Білоруський посадовець сказав, що кожен сам для себе вирішує, їхати чи не їхати на територію РФ і що "потрібно думати своєю головою та приймати правильні рішення". Далі Вольфович, наближений до самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка, запевнив співгромадян, що у них в країні достатньо гарних краєвидів для відпочинку і тому краще нікуди не їхати.

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У коментарі держсекретаря радбезу Білорусі побіжно згадувалаcm війна, яку він назвав "спецоперацією", але не згадувалась Україна, якій росЗМІ приписують "удар дрона по автобусу".

Ситуація у Білорусі — деталі

Зауважмо, вдень 2 липня росЗМІ "РИА Новости" написали про новий інцидент з білоруським автобусом "Мінськ-Гомель-Анапа", який стався у Брянській області. Вказано, що автобус, у якому перебувало 19 людей, начебто потрапив під атаку "українського дрона" і що двоє-троє поранених. Після цього Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження через "теракт". РосЗМІ Astra опублікувало одне фото автобуса, який начебто постраждав від удару БпЛА. Бачимо переднє скло в тріщинах і навіть не пробите наскрізь: інших ракурсів та пошкодження немає.

Ситуація у Білорусі — автобус Мінськ-Анапа, 2 липня Фото: Astra

Глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко простував обвинувачення росЗМІ та Кремля й заявив, що сталася чергова провокація спецслужб РФ.

Тим часом 17 червня були повідомлення про начебто "атаку FPV на автобус з дітьми". Росіяни заявили, що автобус був наповнений білоруськими юними футболістами, які їхали на вчинок у РФ. Також запевнили, що внаслідок влучання дрона нібито загинула жінка, а діти отримали поранення. РосЗМІ опублікувало серію фото з місця подій та назвали орієнтовну точку, де все сталось. В Україні пояснили, що у той час не було атак дронів. Тим часом розслідувачі помітили неузгодженість у свідченнях росЗМІ та влади, з одного боку, і одночасну появу однакових публікацій, з іншого.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про плани РФ наступати з боку Білорусі та показав, як росіяни готують нову інфраструктуру. Крім того, Київ попередив Лукашенка про те, що йому не варто вступати у війну РФ: Фокус писав про реакцію білоруського політика та його вояж у Москву та Пекін.