"Атака" на еще один автобус: в Минске призвали белорусов не ездить в приграничные области РФ

Государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович отреагировал на новую историю о якобы "атаке на автобус", о которой сообщили росСМИ 2 июля. Чиновник попросил белорусов не путешествовать через российскую территорию и не рисковать жизнью. При этом прозвучало объяснение, почему дрон неизвестного происхождения мог долететь до автобуса, о котором рассказали российские власти.

Белорусам лучше не ездить в Россию и избегать приграничных российских областей, — привело слова Вольфовича государственное СМИ "Белта". Во время беседы с журналистами чиновник прокомментировал инцидент с автобусом "Минск-Анапа", о котором заявил и.о. губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Минск рассматривает эту и другие поездки на автобусах по территории РФ как частную инициативу людей, которые не прислушались к предупреждениям и решили отдыхать в РФ. По словам Вольфовича, на российской территории "падают беспилотники" и происходят "неприятные инциденты", и поэтому лучше держаться подальше от этих территорий.

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Белорусский чиновник заявил, что каждый сам решает, ехать ему на территорию РФ или нет, и что "нужно думать своей головой и принимать правильные решения". Далее Вольфович, приближенный к самопровозглашенному президенту Беларуси Лукашенко, заверил сограждан, что у них в стране достаточно красивых пейзажей для отдыха и поэтому лучше никуда не ехать.

В комментарии госсекретаря Совбеза Беларуси вскользь упоминалась война, которую он назвал "спецоперацией", но не упоминалась Украина, которой росСМИ приписывают "удар дрона по автобусу".

Ситуация в Беларуси — подробности

Отметим, что днём 2 июля российское СМИ "РИА Новости" сообщило о новом инциденте с белорусским автобусом "Минск-Гомель-Анапа", произошедшем в Брянской области. Указано, что автобус, в котором находилось 19 человек, якобы попал под атаку "украинского дрона" и что есть два-три раненых. После этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту "теракта". РосСМИ Astra опубликовало одну фотографию автобуса, который якобы пострадал от удара БПЛА. Видно, что лобовое стекло в трещинах, но даже не пробито насквозь: других ракурсов и повреждений нет.

Ситуация в Беларуси — автобус Минск–Анапа, 2 июля Фото: Astra

Глава Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко опроверг обвинения российских СМИ и Кремля и заявил, что это была очередная провокация спецслужб РФ.

Между тем 17 июня появились сообщения о якобы "атаке FPV на автобус с детьми". Россияне заявили, что в автобусе находились белорусские юные футболисты, которые ехали на соревнования в РФ. Также заверили, что в результате попадания дрона якобы погибла женщина, а дети получили ранения. РосСМИ опубликовали серию фотографий с места событий и указали примерное место, где все произошло. В Украине пояснили, что в то время атак дронов не было. Между тем расследователи заметили несоответствия в показаниях росСМИ и властей, с одной стороны, и одновременное появление одинаковых публикаций, с другой.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах РФ наступать со стороны Беларуси и показал, как россияне готовят новую инфраструктуру. Кроме того, Киев предупредил Лукашенко о том, что ему не стоит вступать в войну с РФ: Фокус писал о реакции белорусского политика и его поездке в Москву и Пекин.