Вибух у Монако: Єрмолаєв вийшов із коми, — Nice Matin

Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який постраждав від вибуху в Монако 29 червня, вийшов із коми. Його стан значно покращився.

Він перебуває в лікарні в Марселі, повідомляє місцеве видання Nice Matin. А ось стан його супутниці Анни Насобіної, яку після вибуху доставили до лікарні Pasteur у Ніцці у критичному стані, залишається вкрай важким.

За інформацією ресурсу, останніми днями українці проводили численні переливання крові; лікарі побоюються, що вона може втратити зір, слух і здатність розмовляти. Їй уже ампутували обидві стопи. За даними прокуратури Монако, її життя все ще перебуває в небезпеці.

Третій потерпілий, 13-річний підліток, перебуває на лікуванні в лікарні Lenval у Ніцці; його життю нічого не загрожує.

Тим часом правоохоронці Монако розпочали розшук Анастасії Березовської. 39-річна жінка, ймовірно, громадянка України, підозрюється у замаху на вбивство бізнесмена за допомогою вибухового пристрою.

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Інтерпол видав червоне повідомлення, яке фактично є міжнародним ордером на арешт. У ньому зазначено, що Березовську розшукують за "замах на вбивство, встановлення вибухового пристрою в громадському місці зі злочинним умислом та змову".

2 липня німецька поліція провела обшук у будинку підозрюваної в Німеччині, але самої її не знайшли. Однак, за запевненнями правоохоронців, "докази вилучено і їх буде передано владі Монако".

Після вибуху підозрювана пішки дісталася до сусіднього міста Босолей, де забрала свій орендований автомобіль і поїхала до Італії, а потім — до Німеччини.

Увечері в день інциденту вона чекала на лавці, перш ніж закласти вибуховий пристрій, який ховала в пакеті, біля входу до будівлі.

О 20:58, коли Єрмолаєв разом із супутницею та дитиною, повернувшись із ресторану, підійшли до ганку, вона дистанційно підірвала вміст пакета. Дружина бізнесмена не постраждала, оскільки її не було поруч.

На записах з камер відеоспостереження її спочатку опізнали як чоловіка середнього зросту, котрий ховав обличчя під чорною панамою. Однак свідок, опитаний того ж вечора, а також відеозаписи її розвідки в п’ятницю та суботу, що передували вибуху, переконали слідчих, що до вибуху причетна саме жінка, а не чоловік.

Переглянувши відеозапис ще раз, вони помітили жінку, яка в неділю поводилася так само, як чоловік у панамі під час своєї розвідки.

"Це змусило нас припустити, що ця жінка з каштановим волоссям до плечей, міцної статури та з великим татуюванням на правій руці може бути саме тією особою", — сказав журналістам заступник генерального прокурора Монако Морган Реймонд. Після цього слідчі змогли виявити автомобіль, яким вона користувалася.

Вибух у Монако став першим в історії цієї держави терактом. У ЗМІ з’явилися припущення щодо того, хто міг стояти за організацією підриву.

Нагадаємо, Україна офіційно долучилася до розслідування гучного вибуху в Монако, внаслідок якого постраждала родина українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва.