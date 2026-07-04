Взрыв в Монако: Ермолаев вышел из комы, — Nice Matin
Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший от взрыва в Монако 29 июня, вышел из комы. Его состояние значительно улучшилось.
Он находится в больнице в Марселе, сообщает местное издание Nice Matin. А вот состояние его спутницы Анны Насобиной, которая была доставленав больницу Pasteur в Ницце в критическом состоянии после взрыва, остается крайне тяжелым.
По информации ресурса, в последние дни украинке проводили многочисленные переливания крови, врачи опасаются, что она может потерять зрение, слух и способность разговаривать. Ей уже ампутировали обе ступни. По данным прокуратуры Монако, ее жизнь все еще остается в опасности.
Третий пострадавший, 13-летний подросток, проходит лечение в больнице Lenval в Ницце, его жизни ничего не угрожает.
Тем временем правоохранители Монако начали розыск Анастасии Березовской. 39-летняя женщина, предположительно, гражданка Украины подозревается в покушении на убийство бизнесмена с помощью взрывного устройства.
Интерпол выдал красное уведомление, которое фактически является международным ордером на арест. В нем говорится, что Березовская разыскивается за "покушение на убийство, закладку взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом и заговор".
2 июля немецкая полиция провела обыск в доме подозреваемой в Германии, но саму ее не нашли. Однако, по заверениям правоохранителей, "улики изъяты и будут переданы властям Монако".
После взрыва подозреваемая пешком дошла до соседнего города Босолей, где забрала свой арендованный автомобиль и уехала в Италию, а затем — в Германию.
Вечером в день инцидента она ждала на скамейке, прежде чем заложить взрывное устройство, которое прятала в пакете, у входа в здание.
В 20:58, когда Ермолаев с спутницей и ребенком, вернувшиеся из ресторана, пошли к крыльцу, она дистанционно подорвала содержимое пакета. Жена бизнесмена не пострадала, поскольку ее не было рядом.
На записях с камер видеонаблюдения ее сначала опознали, как мужчину среднего роста, который прятал лицо под черной панамой. Однако свидетель, опрошенный в тот же вечер, а также видеозаписи ее разведки в пятницу и субботу, предшествовавшие взрыву, убедили следователей, что ко взрыву причастна именно женщина, а не мужчина.
Повторно просмотрев видеозапись, они заметили женщину, которая в воскресенье вела себя так же, как мужчина в панаме во время своей разведки.
"Это заставило нас предположить, что эта женщина с каштановыми волосами до плеч, плотного телосложения и большой татуировкой на правой руке может быть одним и тем же человеком", — сказал журналистам заместитель генерального прокурора Монако Морган Реймонд. После этого следователи смогли обнаружить автомобиль, которым она пользовалась.
Взрыв в Монако стал первым в истории этого государства терактом. В СМИ появились предположения, кто мог стоять за организацией подрыва.
Напомним, Украина официально присоединилась к расследованию громкого взрыва в Монако, в результате которого пострадала семья украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.