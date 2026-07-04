Взрыв в Монако: Ермолаев вышел из комы, — Nice Matin

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший от взрыва в Монако 29 июня, вышел из комы. Его состояние значительно улучшилось.

Он находится в больнице в Марселе, сообщает местное издание Nice Matin. А вот состояние его спутницы Анны Насобиной, которая была доставлена​​в больницу Pasteur в Ницце в критическом состоянии после взрыва, остается крайне тяжелым.

По информации ресурса, в последние дни украинке проводили многочисленные переливания крови, врачи опасаются, что она может потерять зрение, слух и способность разговаривать. Ей уже ампутировали обе ступни. По данным прокуратуры Монако, ее жизнь все еще остается в опасности.

Третий пострадавший, 13-летний подросток, проходит лечение в больнице Lenval в Ницце, его жизни ничего не угрожает.

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Тем временем правоохранители Монако начали розыск Анастасии Березовской. 39-летняя женщина, предположительно, гражданка Украины подозревается в покушении на убийство бизнесмена с помощью взрывного устройства.

Интерпол выдал красное уведомление, которое фактически является международным ордером на арест. В нем говорится, что Березовская разыскивается за "покушение на убийство, закладку взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом и заговор".

2 июля немецкая полиция провела обыск в доме подозреваемой в Германии, но саму ее не нашли. Однако, по заверениям правоохранителей, "улики изъяты и будут переданы властям Монако".

После взрыва подозреваемая пешком дошла до соседнего города Босолей, где забрала свой арендованный автомобиль и уехала в Италию, а затем — в Германию.

Вечером в день инцидента она ждала на скамейке, прежде чем заложить взрывное устройство, которое прятала в пакете, у входа в здание.

В 20:58, когда Ермолаев с спутницей и ребенком, вернувшиеся из ресторана, пошли к крыльцу, она дистанционно подорвала содержимое пакета. Жена бизнесмена не пострадала, поскольку ее не было рядом.

На записях с камер видеонаблюдения ее сначала опознали, как мужчину среднего роста, который прятал лицо под черной панамой. Однако свидетель, опрошенный в тот же вечер, а также видеозаписи ее разведки в пятницу и субботу, предшествовавшие взрыву, убедили следователей, что ко взрыву причастна именно женщина, а не мужчина.

Повторно просмотрев видеозапись, они заметили женщину, которая в воскресенье вела себя так же, как мужчина в панаме во время своей разведки.

"Это заставило нас предположить, что эта женщина с каштановыми волосами до плеч, плотного телосложения и большой татуировкой на правой руке может быть одним и тем же человеком", — сказал журналистам заместитель генерального прокурора Монако Морган Реймонд. После этого следователи смогли обнаружить автомобиль, которым она пользовалась.

Взрыв в Монако стал первым в истории этого государства терактом. В СМИ появились предположения, кто мог стоять за организацией подрыва.

Напомним, Украина официально присоединилась к расследованию громкого взрыва в Монако, в результате которого пострадала семья украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.