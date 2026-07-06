Попит зріс у кілька разів: у Росії на тлі паливної кризи почали масово купувати коней

У Росії заводчики відзначають зростання попиту на коней, який помітно збільшився після того, як у регіонах почалися перебої з паливом внаслідок атак ЗСУ на нафтопереробні заводи.

Найбільше конями цікавляться мешканці сільської місцевості, пише Telegram-канал Mash. Селяни віддають перевагу парнокопитним перед позашляховиками, щоб добиратися по бездоріжжю, їздити в ліс, на сінокос та займатися господарством.

Якщо раніше кінь міг чекати на покупця 2–3 місяці, то за останній місяць у деяких заводчиків придбали або забронювали по 7–8 коней.

Причина такого попиту проста: утримувати тварину в багатьох селах виявилося дешевше, ніж постійно заправляти позашляховики на кшталт УАЗу чи "Ниви". Купити робочого коня зараз можна за 100–200 тисяч рублів залежно від віку, породи та підготовки.

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Як повідомляє The Moscow Times, попит у Росії зріс не лише на коней, а й на велосипеди. На одній із платформ у червні продажі велосипедів збільшилися на 131 % порівняно з травнем, а виручка — на 263 %. Найбільшим попитом користувалися гірські велосипеди, на які припало 54 % усіх замовлень.

Аналітики пов’язують бум купівлі велосипедів не лише з сезоном, а й із тим, що дедалі більше людей розглядають велосипед як альтернативу особистому транспорту.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін минулого тижня закликав приділити пріоритетну увагу розвитку трамвайного сполучення у великих містах. За його словами, один трисекційний трамвай здатний перевозити до 260 пасажирів і замінити близько 200 автомобілів.

Голова комітету Держдуми з питань транспорту Євген Москвічев закликав автомобілістів "потерпіти" черги на автозаправках і заявив, що дефіциту пального немає, хоча на АЗС і надалі утворюються черги.

"Я вважаю, що всім треба просто трохи почекати — і все буде нормально. На заправках усе є. Я вчора спеціально проїхав двома областями — є черги, треба трохи почекати, але пальне є — і дизельне, і бензин", — сказав він виданню "Підйом".

Тим часом у Криму загострюється паливна криза. У соцмережах з’явилася інформація, що в Краснодарському краї мешканцям окупованого півострова відмовляють у продажу бензину.

За підрахунками аналітика Energy Intelligence Лайама Піча, з березня БПЛА щонайменше 50 разів атакували об’єкти нафтової промисловості. На початок червня простоювало близько 30% нафтопереробних потужностей. У результаті, за даними Reuters, виробництво бензину впало на 25% — до 85 тис. тонн на добу, тоді як літнє споживання становить 110 тис. тонн.

У свою чергу ЗСУ продовжують наносити удари по російських НПЗ, і сьогодні Генштаб підтвердив успішну атаку на найбільший у РФ завод в Омську.

Командир СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про знищення двох танкерів "тіньового флоту" РФ, які везли паливо до Криму.