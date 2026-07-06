Спрос вырос в разы: в России на фоне топливного кризиса начали массово покупать лошадей

В России заводчики констатируют рост спроса на лошадей, который заметно возрос после того, как в регионах начались перебои с топливом после атак ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам.

Больше всего лошадями интересуются жители сельской местности, пишет Telegram-канал Mash. Крестьяне отдают преимущество парнокопытным перед внедорожниками, чтобы добираться по бездорожью, ездить в лес, на сенокос и заниматься хозяйством.

Если раньше лошадь могла ждать покупателя 2-3 месяца, то за последний месяц у некоторых заводчиков купили или забронировали по 7-8 лошадей.

Причина такого спроса проста: содержать животное во многих деревнях оказалось дешевле, чем постоянно заправлять внедорожники вроде УАЗа или "Нивы". Купить рабочую лошадь сейчас можно за 100-200 тысяч рублей в зависимости от возраста, породы и подготовки.

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Как сообщает The Moscow Times, спрос в России вырос не только на лошадей, но и на велосипеды. На одной из платформ в июне продажи велосипедов увеличились на 131% по сравнению с маем, а выручка — на 263%. Наиболее востребованными оказались горные велосипеды, на которые пришлось 54% всех заказов.

Аналитики отмечают бум покупок велосипедов не только сезоном, но и тем, что все больше людей рассматривают велосипед как альтернативу личному транспорту.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе призвал уделить приоритетное внимание развитию трамвайного сообщения в крупных городах. По его словам, один трехсекционный трамвай способен перевозить до 260 пассажиров и заменить около 200 автомобилей.

Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев призвал автомобилистов "потерпеть" очереди на автозаправках и заявил, что дефицита топлива нет, хотя на АЗС сохраняются очереди.

"Я считаю, что всем надо просто потерпеть — и все будет нормально. На заправках все есть. Я вчера специально проехал по двум областям — есть очереди, надо постоять, но топливо есть — и дизельное, и бензин", — сказал он изданию "Подъем".

Тем временем в Крыму нарастает топливный кризис. В соцсетях появилась информация, что в Краснодарском крае жителям оккупированного полуострова отказывают в продаже бензина.

По подсчетам аналитика Energy Intelligence Лайама Пича, с марта БпЛА не менее 50 раз атаковали объекты нефтяной промышленности. К началу июня простаивало около 30% нефтеперерабатывающих мощностей. В результате, по данным Reuters, выпуск бензина упал на 25% — до 85 тыс. тонн в сутки, тогда как летнее потребление составляет 110 тыс. тонн.

В свою очередь ВСУ продолжают удары по российским НПЗ, и сегодня Генштаб подтвердил успешную атаку по крупнейшему в РФ заводу в Омске.

Командир СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди отчитался о поражении двух танкеров теневого флота РФ, которые везли в Крым топливо.