У Румунії закликали перепрограмувати українські дрони після інциденту у Чорному морі

Румунія просить Україну поміняти алгоритми роботи безпілотників, щоб ті були запрограмовані на самознищення. Передумовами стали попередні інциденти з дронами.

Виконувач обов'язків голови Міністерства оборони країни Раду Міруце заявив, що будь-який український дрон має бути запрограмований на самознищення на випадок, якщо потрапить на територію Румунії. Про це він заявив 7 липня у межах Форуму НАТО з питань безпеки та оборонної промисловості, передає Radio România.

Він повідомив, що Румунія скерувала офіційний запит до міністра оборони України щодо врегулювання проходження дронів через Чорне море. Також Міруце пояснив, як це можна зробити.

"Це можна зробити шляхом попереднього програмування відповідного дрона, навіть якщо тим часом зв’язок із ним буде втрачено. Це автономне рішення, яке мікропроцесор відповідного дрона може прийняти навіть за відсутності зв’язку з ним", — заявив посадовець.

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Міруце також повідомив, що Румунія наразі веде переговори щодо посилення своєї протиповітряної оборони, особливо на тлі інциденту з дроном у Галаці. Також оборонне відомство країни звернулося до союзників із проханням надати обладнання для виявлення на низькій висоті та спостереження.

Що передувало

На початку червня у порту румунського міста Констанца стався вибух морського дрона, внаслідок якого не було постраждалих чи руйнувань. У Міноборони країни згодом заявили, що ознаки вказують на те, що БпЛА є українським.

Президент Румунії Нікушор Дан згодом оголосив, що один із безпілотників був українським і входив до групи з чотирьох дронів, які втратили керування. При цьому відповідальність глава держави все одно поклав на Росію як країну-агресорку.

Раніше також у румунському Галаці російський дрон влучив у будинок.