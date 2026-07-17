Збирає кошти для ЗСУ: депутат з Норвегії вирушив у велоподорож до Києва (фото)

Волонтер, громадський діяч та депутат норвезького парламенту Йонас Саєд вирішив підтримати Збройні сили України у незвичний спосіб. Політик вирушив у тривалу подорож на велосипеді з Осло до Києва.

У такий спосіб Йонас Саєд прагне привернути увагу до війни в Україні, а також зібрати кошти для допомоги українським військовим. 16 липня норвежець вже дістався Тернополя, про що повідомили на сторінці обласної військової адміністрації.

Політик вирушив у дорогу з Норвегії та подолав тисячі кілометрів велосипедом, проїхавши через країни Північної Європи та Балтії, після чого дістався зрештою до України. Дорогою Саєд робить безліч зупинках, адже у різних містах він встає, щоб поспілкуватися з громадами, політиками, військовими та розповісти правду про війну в Україні і про потреби українців.

Норвезький депутат Йонас Саєд у Тернополі Фото: Facebook

Головна мета подорожі політика — зібрати гроші на купівлю автомобіля для Збройних сил. Машина необхідна для виконання бойових завдань, евакуації та забезпечення підрозділів на лінії фронту.

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Йонас Саєд мандрує Україною Фото: Facebook

Сам Саєд каже, що представляє норвезький парламент та говорить від імені своєї країни.

"Я представляю парламент Норвегії і говорю від імені своєї країни: ми підтримуємо Україну і будемо це робити надалі. Але для мене важливо було також особисто пройти цей шлях — щоб показати, що підтримка має бути не лише на рівні рішень, а й на рівні конкретних дій", — заявив депутат.

Варто зауважити, що Йонас Саєд вже не вперше влаштовує благодійні акції на підтримку України. Він зокрема долучався до передачі допомоги українським військовим.

Норвежець вже бував в Україні раніше. У нього вже було таких щонайменше 10 подорожей, і це друга його поїздка до Києва.

Раніше видання Polsatnews повідомляло, що Польща допоможе Україні з винищувачами МіГ-29.

Також навесні до Києва приїжджав британський принц Гаррі з неанонсованим візитом.