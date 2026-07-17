Збирає кошти для ЗСУ: депутат з Норвегії вирушив у велоподорож до Києва (фото)
Волонтер, громадський діяч та депутат норвезького парламенту Йонас Саєд вирішив підтримати Збройні сили України у незвичний спосіб. Політик вирушив у тривалу подорож на велосипеді з Осло до Києва.
У такий спосіб Йонас Саєд прагне привернути увагу до війни в Україні, а також зібрати кошти для допомоги українським військовим. 16 липня норвежець вже дістався Тернополя, про що повідомили на сторінці обласної військової адміністрації.
Політик вирушив у дорогу з Норвегії та подолав тисячі кілометрів велосипедом, проїхавши через країни Північної Європи та Балтії, після чого дістався зрештою до України. Дорогою Саєд робить безліч зупинках, адже у різних містах він встає, щоб поспілкуватися з громадами, політиками, військовими та розповісти правду про війну в Україні і про потреби українців.
Головна мета подорожі політика — зібрати гроші на купівлю автомобіля для Збройних сил. Машина необхідна для виконання бойових завдань, евакуації та забезпечення підрозділів на лінії фронту.
Сам Саєд каже, що представляє норвезький парламент та говорить від імені своєї країни.
"Я представляю парламент Норвегії і говорю від імені своєї країни: ми підтримуємо Україну і будемо це робити надалі. Але для мене важливо було також особисто пройти цей шлях — щоб показати, що підтримка має бути не лише на рівні рішень, а й на рівні конкретних дій", — заявив депутат.
Варто зауважити, що Йонас Саєд вже не вперше влаштовує благодійні акції на підтримку України. Він зокрема долучався до передачі допомоги українським військовим.
Норвежець вже бував в Україні раніше. У нього вже було таких щонайменше 10 подорожей, і це друга його поїздка до Києва.
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