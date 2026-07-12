Польща допоможе з МіГ-29: названо умову модернізації винищувачів для України

Якщо Київ хоче модернізувати винищувачі МіГ-29, які знаходяться у Польщі, Варшава може допомогти з цим питанням. Але власні кошти на "реновацію" літаків не витрачатиме.

Україна та Польща повернулися до реалізації двосторонньої оборонної угоди, згідно з якою Київ має отримати польські винищувачі в обмін на свої безпілотники. Про це журналістам розповів міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє видання Polsatnews.

За його словами, українська сторона повернулася до переговорів, зазначивши, що це "хороші новини".

Глава оборонного відомства зазначив, що Україна, маючи високі потужності у виробництві дронів, продає їх країнам Близького Сходу, не використовуючи всю продукцію для власних потреб.

Також Косіняк-Камиш наголосив, що Польща відкрита для максимальної допомоги у модернізації МіГів, але витрати на ці роботи Варшава на себе не братиме.

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На думку польського політика, осучасненням польських винищувачів повинна займатися саме українська держава або ж країни-союзники, які погодяться покрити видатки.

Суперечка між Польщею та Україною з приводу винищувачів

Наприкінці червня міністр оборони Польщі заявив, що Варшава не передаватиме свої винищувачі МіГ-29, які мали б надійти українському війську відповідно до попередніх домовленостей. Він стверджував, що причиною є нібито відмова Києва ділитися своїми технологіями дронів.

На початку липня Косіняк-Камиш заявляв, що Польща буде поступово списувати свої винищувачі МіГ-29, які мали надійти Україні. Він казав, що Київ не дотримується угоди, на яку погодився раніше.

Пізніше глава Міноборони Польщі заявив, що Україна підтвердила зацікавленість в угоді, представивши Варшаві власні пропозиції щодо передання технологій виробництва безпілотників упродовж наступних двох років.