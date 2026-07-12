Польша поможет с МиГ-29: названо условие модернизации истребителей для Украины

Если Киев хочет модернизировать истребители МиГ-29, находящиеся в Польше, Варшава может помочь в решении этого вопроса. Но собственные средства на "реновацию" самолетов тратить не будет.

Украина и Польша возобновили реализацию двустороннего оборонного соглашения, согласно которому Киев должен получить польские истребители в обмен на свои беспилотники. Об этом журналистам сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает издание Polsatnews.

По его словам, украинская сторона вернулась к переговорам, отметив, что это "хорошие новости".

Глава оборонного ведомства отметил, что Украина, обладая значительными производственными мощностями по выпуску дронов, продает их странам Ближнего Востока, не используя всю продукцию для собственных нужд.

Кроме того, Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша готова оказать максимальную помощь в модернизации самолетов МиГ, однако Варшава не будет брать на себя расходы на эти работы.

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По мнению польского политика, модернизацией польских истребителей должно заниматься именно украинское государство или же страны-союзники, которые согласятся покрыть траты.

Спор между Польшей и Украиной по поводу истребителей

В конце июня министр обороны Польши заявил, что Варшава не будет передавать свои истребители МиГ-29, которые должны были поступить в украинскую армию в соответствии с предыдущими договоренностями. Он утверждал, что причиной является якобы отказ Киева делиться своими технологиями в области беспилотников.

В начале июля Косиняк-Камыш заявил, что Польша будет постепенно списывать свои истребители МиГ-29, которые должны были быть переданы Украине. Он сказал, что Киев не соблюдает соглашение, на которое ранее дал согласие.

Позже глава Минобороны Польши заявил, что Украина подтвердила заинтересованность в сделке, представив Варшаве свои предложения по передаче технологий производства беспилотников в течение следующих двух лет.