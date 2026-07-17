Собирает средства для ВСУ: депутат из Норвегии отправился в велопутешествие в Киев (фото)

Волонтер, общественный деятель и депутат норвежского парламента Йонас Саед решил поддержать Вооруженные силы Украины необычным способом. Политик отправился в длительное путешествие на велосипеде из Осло в Киев.

Таким образом Йонас Саед стремится привлечь внимание к войне в Украине, а также собрать средства для помощи украинским военным. 16 июля норвежец уже добрался до Тернополя, о чем сообщили на странице областной военной администрации.

Политик отправился в путь из Норвегии и преодолел тысячи километров на велосипеде, проехав через страны Северной Европы и Прибалтики, после чего, наконец, добрался до Украины. По пути Саед делает множество остановок, ведь в разных городах он останавливается, чтобы пообщаться с местными жителями, политиками, военными и рассказать правду о войне в Украине и о нуждах украинцев.

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Норвежский депутат Йонас Саед в Тернополе Фото: Facebook

Главная цель поездки политика — собрать средства на покупку автомобиля для Вооруженных сил. Машина необходима для выполнения боевых задач, эвакуации и обеспечения подразделений на линии фронта.

Йонас Саед путешествует по Украине Фото: Facebook

Сам Сайед утверждает, что представляет норвежский парламент и выступает от имени своей страны.

"Я представляю парламент Норвегии и говорю от имени своей страны: мы поддерживаем Украину и будем продолжать это делать. Но для меня было важно также лично пройти этот путь — чтобы показать, что поддержка должна выражаться не только на уровне решений, но и на уровне конкретных действий", — заявил депутат.

Стоит отметить, что Йонас Саед уже не впервые организует благотворительные акции в поддержку Украины. В частности, он участвовал в передаче помощи украинским военным.

Норвежец уже бывал в Украине ранее. Он уже совершил не менее 10 таких поездок, и это его вторая поездка в Киев.

Ранее издание Polsatnews сообщало, что Польша окажет помощь Украине с истребителями МиГ-29.

Кроме того, весной в Киев с незапланированным визитом приезжал британский принц Гарри.