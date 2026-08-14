У чотирьох країнах Центральної Азії стався блекаут: які можливі причини

У Центральній Азії почались масштабні перебої з електропостачанням, розповіли медіа. Вдень 14 серпня зненацька стрімко упав потік електроенергії, який прямував у чотири країни — у Казахстані, Узбекистані, Киргизстані та Таджикистані. Що відбувається у низці країн, які опинились без електропостачання через нез'ясовані проблеми з системою?

Міністри енергетики Казахстану, Узбекистану, Киргизстану та Таджикистану підтвердили блекаути, ідеться у матеріалі агентства Reuters. Кореспонденти повідомили про зникнення світла у найбільших містах цих центральноазійських країн — в Алмати (Казахстан), Бішкек (Киргизстан), і також в Душанбе та Худжанді (Таджикистан). Наводяться також дані влади Узбекистану, які уточнили про проблеми зі світлом у південних районах, які межують з Таджикистаном.

У матеріалі Reuters пояснили, що проблеми з електропостачанням це "поширене явище" для Центральної Азії. При цьому зауважують, що у цьому регіоні переважають гідроелектростанції, робота яких залежить від води, а на кількість води у річках впливають зміни клімату.

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Блекаут в Азії — деталі

Медіа Fergana навело більше деталей про блекаут в Азії. Зокрема, перелічуються регіони Казахстану, у яких зникло світло — це столиця і також ще дві області — Арматинській та Жетисуській. Ішлося про раптове аварійне вимикання трьох високовольтних ліній 500 кВ Л-5400, Л-5300 та Л-5320, які належать компанії KEGOC. Вказано, що вимикання сталось о 14:38 за місцевим часом (о 12:38 за Києвом). Об'єм навантаження, яке раптово вимкнули, складає 300 МВт. Медіа написало, що в Алмати перестали працювати світлофори, а на дорогах утворились корки. Крім того, не працює метро та з'явились проблеми з мобільним зв'язком. Також уточнюється, що у Бішкеку в Киргизстані та в Душанбе у Таджикистані відключення сталось о 15:00. Тим часом з'ясувалось, що в Узбекистані зникло світло в одній області та в кількох сусідніх районах.

"На єдину енергетичну мережу Центральної Азії вплинула аварія в енергетичній системі сусідньої країни", — процитувало медіа заяву Міненергетики Узбекистану.

Єдина енергетична система Центральної Азії (ЄЕС ЦА) — це мережа, збудована за часів СРСР, яка об'єднує чотири країни, постраждалі від блекауту 14 серпня Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан. Попередній масштабний блекаут стався у січні 2022 року: ішлося про аварійний поділ транзиту "Північ-Схід-Південь Казахстану", розповіли в Міненерго. Тим часом у спеціальному звіті на порталі Європейської економічної комісії ООН можна відшукати схему цієї системи, яка показує тісний зв'язок країн Центральної Азії.

Блекаут в Азії — карта Єдиної енергетичної системи Центральної Азії Фото: Скриншот

Зазначимо, влітку медіа писали про блекаут, який стався в Грузії, при чому електропостачання вимикалось кілька разів. Перший блекаут стався 24 липня: зникло світло по усій країні й навіть підозрювали диверсію.

Нагадуємо, у квітні 2025 року стались масштабні блекаути в Іспанії, а влада країни засекретила розслідування. Тим часом у липні стало відомо про вимикання АЕС в Румунії, яка не змогла працювати через нестачу води.