В четырех странах Центральной Азии произошел блэкаут: какие возможны причины

В Центральной Азии начались масштабные перебои с электроснабжением, сообщили СМИ. Днем 14 августа неожиданно резко упал поток электроэнергии, направлявшийся в четыре страны — Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Что происходит в ряде стран, которые оказались без электроснабжения из-за невыясненных проблем с системой?

Министры энергетики Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана подтвердили отключения электроэнергии, говорится в материале агентства Reuters. Корреспонденты сообщили об отключениях электричества в крупнейших городах этих центральноазиатских стран — в Алматы (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), а также в Душанбе и Худжанде (Таджикистан). Также приводятся данные властей Узбекистана, которые уточнили, что проблемы с электроснабжением возникли в южных районах, граничащих с Таджикистаном.

В материале Reuters пояснили, что проблемы с электроснабжением являются "распространенным явлением" для Центральной Азии. При этом отмечается, что в этом регионе преобладают гидроэлектростанции, работа которых зависит от воды, а на количество воды в реках влияют изменения климата.

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Блэкаут в Азии — подробности

Медиа Fergana привёл дополнительные подробности о блэкауте в Азии. В частности, перечислены регионы Казахстана, в которых отключилось электричество — это столица, а также ещё две области: Арматинская и Жетисуская. Речь шла о внезапном аварийном отключении трех высоковольтных линий 500 кВ Л-5400, Л-5300 и Л-5320, принадлежащих компании KEGOC. Указано, что отключение произошло в 14:38 по местному времени (в 12:38 по киевскому времени). Объем внезапно отключенной нагрузки составляет 300 МВт. СМИ сообщили, что в Алматы перестали работать светофоры, а на дорогах образовались пробки. Кроме того, не работает метро и возникли проблемы с мобильной связью. Также уточняется, что в Бишкеке в Кыргызстане и в Душанбе в Таджикистане отключение произошло в 15:00. Между тем выяснилось, что в Узбекистане отключилось электричество в одной области и в нескольких соседних районах.

"На единую энергетическую сеть Центральной Азии повлияла авария в энергетической системе соседней страны", — процитировали СМИ заявление Минэнерго Узбекистана.

Единая энергетическая система Центральной Азии (ЕЭС ЦА) — это сеть, построенная во времена СССР, которая объединяет четыре страны, пострадавшие от блэкаута 14 августа: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Предыдущий масштабный блэкаут произошел в январе 2022 года: речь шла об аварийном отключении транзита "Север-Восток-Юг Казахстана", сообщили в Минэнерго. Между тем в специальном отчете на портале Европейской экономической комиссии ООН можно найти схему этой системы, которая демонстрирует тесную взаимосвязь стран Центральной Азии.

Блэкаут в Азии — карта Единой энергетической системы Центральной Азии Фото: Скриншот

Отметим, что летом СМИ писали о блэкауте, произошедшем в Грузии, причем электроснабжение отключалось несколько раз. Первый блэкаут произошел 24 июля: по всей стране отключилось электричество, и даже подозревали диверсию.

Напоминаем, что в апреле 2025 года в Испании произошли масштабные отключения электроэнергии, а власти страны засекретили расследование. Между тем в июле стало известно об отключении АЭС в Румынии, которая не смогла работать из-за нехватки воды.