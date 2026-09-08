"За неприйнятну діяльність": Орбан висилає 10 дипломатів РФ з Угорщини, є реакція Москви

Глава міністерства закордонних справ Угорщини Аніта Орбан повідомила про висилання 10 російських дипломатів. Посадовиця заявила, що вони займались неприйнятною діяльністю, яка заборонена Віденською конвенцією. Що відомо про діяльність російського посольства в Угорщині, у якій лише п'ять місяців тому позбулись проросійського прем'єра Віктора Орбана?

Інформація про рішення МЗС Угорщини щодо російських дипломатів, яких, ймовірно, підозрюють у шпигунстві, з'явилась на сторінці Facebook Аніти Орбан [не є родичкою Віктора Орбана, натомість є членкинею партії "Тиса" нового прем'єра Петера Мадяра — ред.]. Зі слів Орбан, вимогу довели до відома посольства РФ та очікують, що ці особи покинуть територію Угорщини.

Орбан наголосила, що Угорщина не говорить про розірвання дипломатичних відносин з РФ і продовжить "діалог", якщо він ґрунтуватиметься на "взаємоповазі та дотриманні правил".

"За оцінкою угорської влади, 10 співробітників російської місії займалися в Угорщині діяльністю, яка є неприйнятною для дипломатів згідно з Віденською конвенцією. Це рішення захищає безпеку та суверенітет Угорщини", — заявила Аніта Орбан.

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Скандал з дипломатами РФ — Аніта Орбан про 10 шпигунів-дипломатів 8 вересня Фото: Скриншот

Скандал з дипломатами РФ — деталі

У Москві з'явилась реакція на заяву Аніти Орбан про висилання 10 дипломатів РФ. Речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала це "русофобією" і запевнила, що "відповідь" буде "жорстка та болюча": деталей не було.

Скандал з дипломатами РФ — Захарова про 10 шпигунів-дипломатів 8 вересня Фото: Скриншот

На сторінці Facebook російського посольства в Угорщині поки не було реакції на підозри у шпигунстві та висилку працівників. Останній допис дипломатів РФ датований 3 вересня: скаржились на удари України, яка відповідала на російську агресію та били по стратегічних цілях. Для угорців угорською мовою написали, що ідеться про "київський режим" та про "поразки українців на лінії фронту".

Скандал з дипломатами РФ — публікація посольства в Будапешті 3 вересня Фото: Скриншот

У мережі є інформація про нетипові особливості посольства РФ в Угорщині. Зокрема, у листопаді 2022 року угорський розслідувач з'ясував, що у перші місяці війни кількість працівників посольства з невідомих причин зросла на третину — з 46-47 осіб до 62. Це привернуло увагу розслідувача, оскільки їх кількість була більша, ніж у Лондоні (35 осіб), Варшаві (20), Братиславі (15).

Зазначимо, у серпні-вересні спалахнув скандал з російською дипломатією в Німеччині. У Лейпцигу відбувся інцидент з дронами з вибухівкою, які загрожували вдарити по вантажному транспортному літаку "Антонов" з військовою допомогою Україні. Розслідування показало, до дронів причетне російські дипломати. У відповідь Берлін закрив генерального консульства Росії в Бонні та Російський дім в Берліні, а РФ — закрила німецьке генеральне консульство в Санкт-Петербурзі та філію Дому Гете.

Нагадуємо, 2 вересня медіа розповіли про чергову російську диверсію у Європі: спробували підірвати об'єкт енергетики поруч з Кельном.