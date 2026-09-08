"За неприемлемую деятельность": Орбан высылает 10 дипломатов РФ из Венгрии, есть реакция Москвы

Глава министерства иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщила о высылке 10 российских дипломатов. Чиновница заявила, что они занимались недопустимой деятельностью, запрещенной Венской конвенцией. Что известно о деятельности российского посольства в Венгрии, где всего пять месяцев назад ушел в отставку пророссийский премьер Виктор Орбан?

Информация о решении МИД Венгрии в отношении российских дипломатов, которых, вероятно, подозревают в шпионаже, появилась на странице Аниты Орбан в Facebook [не является родственницей Виктора Орбана, зато является членом партии "Тиса" нового премьера Петера Мадяра — ред.]. По словам Орбан, требование довели до сведения посольства РФ и ожидают, что эти лица покинут территорию Венгрии.

Орбан подчеркнула, что Венгрия не говорит о разрыве дипломатических отношений с РФ и продолжит "диалог", если он будет основан на "взаимном уважении и соблюдении правил".

"По оценке венгерских властей, 10 сотрудников российской миссии занимались в Венгрии деятельностью, которая является недопустимой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией. Это решение защищает безопасность и суверенитет Венгрии", — заявила Анита Орбан.

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Скандал с дипломатами РФ — Анита Орбан о 10 шпионах-дипломатах 8 сентября Фото: Скриншот

Скандал с дипломатами РФ — подробности

В Москве отреагировали на заявление Аниты Орбан о высылке 10 дипломатов РФ. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала это "русофобией" и заверила, что "ответ" будет "жестким и болезненным": подробностей не последовало.

Скандал с дипломатами РФ — Захарова о 10 шпионах-дипломатах 8 сентября Фото: Скриншот

На странице российского посольства в Венгрии в Facebook пока не появилось никакой реакции на подозрения в шпионаже и высылку сотрудников. Последнее сообщение дипломатов РФ датировано 3 сентября: они жаловались на удары Украины, которая отвечала на российскую агрессию и наносила удары по стратегическим целям. Для венгров на венгерском языке написали, что речь идет о "киевском режиме" и о "поражениях украинцев на линии фронта".

Скандал с дипломатами РФ — сообщение посольства в Будапеште от 3 сентября Фото: Скриншот

В сети была информация о необычных особенностях посольства РФ в Венгрии. В частности, в ноябре 2022 года венгерский расследователь выяснил, что в первые месяцы войны число сотрудников посольства по неизвестным причинам увеличилось на треть — с 4647 человек до 62. Это привлекло внимание журналиста, поскольку их число было больше, чем в Лондоне (35 человек), Варшаве (20) и Братиславе (15).

Отметим, что в августе-сентябре разразился скандал с российскими дипломатическими представителями в Германии. В Лейпциге произошел инцидент с дронами со взрывчаткой, которые угрожали нанести удар по грузовому транспортному самолету "Антонов" с военной помощью для Украины. Расследование показало, что к дронам причастны российские дипломаты. В ответ Берлин закрыл генеральное консульство России в Бонне и "Русский дом" в Берлине, а РФ — закрыла немецкое генеральное консульство в Санкт-Петербурге и филиал Дома Гете.

Напоминаем, что 2 сентября СМИ сообщили об очередной российской диверсии в Европе: была предпринята попытка взорвать объект энергетики недалеко от Кельна.