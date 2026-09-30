Знищені цілі квартали: супутникові фото показали масштаб руйнувань у Газі (фото)

Нові супутникові знімки Google Earth показали масштаб руйнувань у секторі Гази. Після трьох років бомбардувань цілі райони перетворилися на купи уламків.

Оновлені супутникові зображення Google Earth показали масштаб руйнувань сектора Гази. Територія перетворилася на руїни після трьох років ізраїльських бомбардувань. Про це повідомляє Mirror.

На знімках видно повністю знищені релігійні споруди, сільськогосподарські угіддя та житлові квартали. Сліди бомбардувань простежуються від міста Газа на південь до Хан-Юніса й Рафаха біля кордону з Єгиптом. Серед найбільш постраждалих об'єктів опинився порт міста Газа, де зруйновано чимало рибальських човнів.

Сектор Газа після 3-х років бомбардувань. Фото: Mirror

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розпочав операцію в Газі після нападів під проводом ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Тоді загинули понад 1200 людей, а ще близько 200 викрали як заручників.

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Сектор Газа до бомбардувань. Фото: Mirror

Утім, із часом критика на адресу ізраїльського уряду лише зростала. Чимало політиків вважають, що Нетаньягу зайшов у цій війні надто далеко, а на адресу країни лунають звинувачення в геноциді.

За оцінками, від початку конфлікту загинули приблизно 74 000 палестинців. Це близько 3,3% від 2,2 мільйона населення території до війни. Ще щонайменше 175 098 людей дістали поранення, свідчать дані палестинського Міністерства охорони здоров'я, яке контролює ХАМАС.

Дії Ізраїлю стали підставою для розслідування комісії ООН. У червневому звіті військових звинуватили в умисних атаках на палестинських дітей, що, на думку комісії, становить геноцид і злочини проти людяності.

Окремий звіт ООН свідчить, що пошкоджено близько 82% будівель у секторі Гази, зокрема понад 328 000 житлових одиниць, через що родини були змушені покинути домівки.

Варто зазначити, що протистояння довкола сектора Гази є частиною ширшого ізраїльсько-палестинського конфлікту, що має територіальний, національний і релігійний вимір. Обидва народи історично претендують на одну й ту саму землю.

Нагадаємо, ХАМАС готував теракти по Європі до річниці 7 жовтня.

Також Біньямін Нетаньягу не підтримав план Дональда Трампа щодо сектора Гази й наполягає на цілковитому роззброєнні ХАМАС.