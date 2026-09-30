Уничтожены целые кварталы: спутниковые фото показали масштаб разрушений в Газе (фото)

Новые спутниковые снимки Google Earth показали масштаб разрушений в секторе Газа. После трех лет бомбардировок целые районы превратились в груды обломков.

Обновленные спутниковые снимки Google Earth показали масштабы разрушений в секторе Газа. Территория превратилась в руины после трёх лет израильских бомбардировок. Об этом сообщает Mirror.

На снимках видны полностью разрушенные религиозные сооружения, сельскохозяйственные угодья и жилые кварталы. Следы бомбардировок прослеживаются от города Газа на юг до Хан-Юниса и Рафаха у границы с Египтом. Среди наиболее пострадавших объектов оказался порт города Газа, где было разрушено немало рыбацких лодок.

Сектор Газа после трех лет бомбардировок. Фото: Mirror

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал операцию в Газе после нападений под руководством ХАМАС 7 октября 2023 года. Тогда погибли более 1200 человек, а ещё около 200 были захвачены в заложники.

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Сектор Газа до бомбардировок. Фото: Mirror

Впрочем, со временем критика в адрес израильского правительства только усиливалась. Многие политики считают, что Нетаньяху зашел в этой войне слишком далеко, а в адрес страны звучат обвинения в геноциде.

По оценкам, с начала конфликта погибли примерно 74 000 палестинцев. Это около 3,3 % от 2,2 миллиона человек, проживавших на этой территории до войны. Еще не менее 175 098 человек получили ранения, свидетельствуют данные палестинского Министерства здравоохранения, которое контролирует ХАМАС.

Действия Израиля послужили основанием для расследования комиссии ООН. В июньском отчете военных обвинили в преднамеренных нападениях на палестинских детей, что, по мнению комиссии, представляет собой геноцид и преступления против человечности.

Согласно отдельному отчету ООН, в секторе Газа повреждено около 82 % зданий, в том числе более 328 000 жилых домов, в результате чего семьи были вынуждены покинуть свои дома.

Стоит отметить, что противостояние вокруг сектора Газа является частью более широкого израильско-палестинского конфликта, имеющего территориальное, национальное и религиозное измерения. Оба народа исторически претендуют на одну и ту же землю.

Напомним, ХАМАС готовил теракты в Европе к годовщине 7 октября.

Кроме того, Биньямин Нетаньяху не поддержал план Дональда Трампа в отношении сектора Газа и настаивает на полном разоружении ХАМАС.