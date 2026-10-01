На заводі під Москвою стався техногенний вибух: ЗМІ пишуть про 7 загиблих, що каже влада (відео)

За останніми даними медіа РФ, на цей момент семеро людей вважаються загиблими на Краснозаводському хімічному заводі. Виробництво працювало на російську армію.

Російське ТАСС інформує, що пожежа на хімічному підприємстві має техногенний характер. Ніхто з евакуйованих на місці пожежі на хімзаводі не звертався за медичною допомогою, зазначає агенція з посиланням на офіційні заяви рятувальників та місцевої влади.

А згідно з інформацією Телеграм-каналу SHOT, семеро людей загинули після вибуху у цеху №4, який повністю обвалився. Наразі рятувальники намагаються локалізувати відкрите горіння на заводі. Цікаво, що очевидці не чули звуку дронів.

Супутниковий знимок Краснозаводського хімзаводу у РФ Фото: Telegram / КіберБорошно

Цей завод був ціллю для ЗСУ. Ще влітку його було атаковано українськими дронами. Тоді вже колишній очільник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД) Андрій Коваленко писав, що завод працює на ВПК окупантів.

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"Там виробляють вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння. Це ланка в технологічному ланцюгу забезпечення армії рф артилерійськими снарядами, РСЗВ і балістичними ракетами", — зазначив у липні Коваленко.

Раніше Фокус повідомляв, що Сили оборони вперше застосували тактичну балістику FP-7. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

А декілька днів тому Україна завдала удару по Ільському НПЗ у Краснодарському краї. Також постраждав оптико-механічний завод у Ростовській області Росії.